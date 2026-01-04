Huyền thoại Warren Buffett nghỉ hưu với khoản lợi nhuận không tưởng

Từ đầu năm 2026, Warren Buffett sẽ rời chức CEO Berkshire, chuyển giao lại cho Phó chủ tịch Greg Abel. Ông Abel năm nay 64 tuổi, gia nhập Berkshire năm 2000 khi công ty mua lại MidAmerican Energy - hiện có tên Berkshire Hathaway Energy. Ông giữ vị trí phó chủ tịch phụ trách các mảng kinh doanh phi bảo hiểm của Berkshire từ năm 2018.

Tỷ phú Warren Buffett sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch. Ông cho biết vẫn sẽ đến văn phòng của Berkshire tại Omaha mỗi ngày. Văn phòng này cách nhà riêng của ông khoảng 3,2km. Buffett cũng sẽ hỗ trợ Abel trong quá trình điều hành.

Phó chủ tịch Ajit Jain tiếp tục phụ trách hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Berkshire. Ông Greg Abel sẽ giám sát các mảng đường sắt BNSF, sản xuất và năng lượng.

Ông Adam Johnson, Giám đốc điều hành mảng máy bay hạng sang NetJets, sẽ trực tiếp quản lý các mảng hàng tiêu dùng, dịch vụ và bán lẻ của Berkshire. Trước đó, các mảng này do Abel phụ trách.

Tuy nhiên, Berkshire chưa công bố ai sẽ tiếp quản danh mục đầu tư cổ phiếu. Tính đến ngày 30/9, danh mục này trị giá 283,2 tỷ USD, bao gồm các khoản đầu tư lớn như Apple và American Express.

Trước đây, giới đầu tư từng cho rằng Todd Combs và Ted Weschler sẽ đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên, Todd Combs đã rời Berkshire trong tháng này để gia nhập JPMorgan Chase. Warren Buffett từng cho biết vào tháng 5/2024 rằng Abel có thể đảm đương công việc quản lý danh mục đầu tư.

Tỷ phú Warren Buffett (Ảnh: Reuters).

Trong phiên cuối năm, giá cổ phiếu hạng A của Berkshire giảm 600 USD, tương đương 0,1%, về 754.800 USD. Cổ phiếu hạng B giảm 0,2% về 502 USD.

Những nhà đầu tư may mắn nắm giữ cổ phiếu Berkshire từ năm 1965, khi Buffett tiếp quản công ty, đến nay đã đạt mức lợi nhuận khoảng 6.100.000%. Con số này vượt xa mức tăng khoảng 46.000% của S&P 500, bao gồm cả cổ tức.

Các số liệu kinh doanh của Berkshire quý III đều khả quan. Lợi nhuận hoạt động tăng 34% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 13,49 tỷ USD. Danh mục cổ phiếu có giá trị 283,2 tỷ USD tính đến ngày 30/9, đã bao gồm các khoản đầu tư vào Apple và American Express.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng, gồm lãi và lỗ từ các khoản đầu tư cổ phiếu, tăng 17% lên 30,8 tỷ USD. Dù vậy, tỷ phú Buffett không mấy quan tâm đến lợi nhuận ròng. Ông cho rằng con số này gồm biến động từ giá cổ phiếu mà Berkshire không bán, vì thế "không hữu ích" để đánh giá tình hình doanh nghiệp.

Berkshire hiện sở hữu gần 200 công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng, năng lượng, hóa chất, công nghiệp. Các thương hiệu tiêu dùng quen thuộc là Dairy Queen, Fruit of the Loom và See’s Candies. Từ khi chi 32,1 tỷ USD mua Precision Castparts năm 2016, tập đoàn này chưa thực hiện thương vụ M&A nào có quy mô lớn.