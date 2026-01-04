Dự báo giá vàng sau tuần "nhảy múa"

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Việt Nam sẽ dừng điều chỉnh giá do bước vào kỳ nghỉ lễ Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày. Đến phiên giao dịch ngày mai (5/1), giá vàng sẽ được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh.

Năm qua, mức giá cao nhất kim loại này từng ghi nhận là 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tính chung năm qua, kim loại quý này vẫn tăng gần 80% và trở thành kênh đầu tư có mức sinh lời vượt trội, đặc biệt khi đặt cạnh các kênh tiền gửi, chứng khoán, trái phiếu…

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục “nhảy” giá. Kết thúc tuần này, giá vàng thế giới dừng tại 4.330 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế khoảng 14,5-15 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Năm qua, giá vàng thế giới tăng gần 65%, vượt trội hơn mọi loại hàng hóa chủ chốt khác ngoại trừ bạc và nhóm kim loại bạch kim, đồng thời bỏ xa hầu hết các loại tài sản khác.

Theo World Gold Council, 2 yếu tố then chốt giúp vàng bứt phá trong năm 2025 là bất ổn địa chính trị kéo dài và môi trường lãi suất thực thấp vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt. Bên cạnh đó, nhu cầu mua ròng từ ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD trong dự trữ ngoại hối.

Các ngân hàng Phố Wall vẫn tỏ ra lạc quan về giá vàng năm nay sau 2 năm tăng trưởng vượt trội, nhưng không ngân hàng nào dự báo mức tăng trưởng mạnh mẽ lặp lại như năm 2025.

Goldman Sachs coi vàng là khoản đầu tư tốt nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa cho năm nay, và nếu nhà đầu tư tư nhân tham gia đa dạng hóa cùng với các ngân hàng trung ương, giá vàng hoàn toàn có thể vượt kịch bản cơ sở 4.900 USD/ounce của họ. Trong số tất cả các loại hàng hóa được đánh giá, Goldman Sachs lạc quan nhất với vàng - và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là lý do chính.

Các nhà phân tích cũng nhìn thấy rủi ro tăng giá nếu xu hướng đa dạng hóa lan rộng sang nhà đầu tư tư nhân - một xu hướng đã dẫn đến sự cạnh tranh nguồn cung vàng giữa nhà đầu tư và ngân hàng trung ương.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh về vùng thấp 4.200 USD trong quý I, sau đó quay lại hơn 4.400 USD trong quý II, lập đỉnh lịch sử mới gần 4.630 USD vào quý III và tăng lên tới 4.900 USD vào cuối quý IV.

Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa toàn cầu tại J.P. Morgan, cho biết: “Dù đợt tăng giá này không diễn ra theo đường thẳng, chúng tôi tin rằng các xu hướng thúc đẩy việc tái định giá vàng lên cao hơn vẫn chưa cạn kiệt. Xu hướng dài hạn về đa dạng hóa dự trữ chính thức và đầu tư vào vàng vẫn còn dư địa. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ đẩy giá vàng tiến tới 5.000 USD/ounce vào cuối năm”.

J.P. Morgan dự báo nhu cầu từ các ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình 585 tấn mỗi quý trong năm nay, đồng thời cho rằng quy mô sở hữu vàng còn có thể mở rộng hơn nữa, đặc biệt từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền mã hóa.

TD Securities, Wells Fargo, RBC, Bank of America, Société Générale và nhiều tổ chức khác cũng duy trì quan điểm lạc quan, với các dự báo giá vàng chủ yếu dao động trong vùng 4.500-5.000 USD/ounce.

Aakash Doshi, chuyên gia tại đơn vị chuyên về đầu tư State Street Investment Management, cho rằng vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong vùng 4.400-4.500 USD/ounce trong năm tới, song cán cân rủi ro của thị trường vẫn nghiêng về kịch bản tăng giá. Ông ví von mốc 3.000 USD/ounce đã trở thành “2.000 USD mới”, trong khi 4.000 USD/ounce đang dần đảm nhiệm vai trò của “3.000 USD mới” trong chu kỳ hiện tại.