Hai cha con tạt đầu, chặn xe đối thủ vì bị “hớt mất khách"?

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã triệu tập 2 tài xế có hành vi tạt đầu, chặn xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 14C.

Qua xác minh, cơ quan công an đã triệu tập 2 tài xế có hành vi nguy hiểm nêu trên là ông P.N.C. (SN 1968, trú tại làng Nhú, xã Ia Nan, Gia Lai) cùng con trai P.N.T. (SN 2002).

Công an làm việc với 2 tài xế tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo trình bày của ông C., lúc 6h30 ngày 3/1, ông C. điều khiển xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 81F-001.xx, lưu thông trên quốc lộ 14C theo hướng từ xã Ia Krêl đi xã Ia Nan.

Khi xe của ông C. đến đoạn đường thuộc thôn Ia Nhú, xã Ia Nan, thấy xe khách biển kiểm soát 81A-491.xx, do tài xế T.V.N. (SN 1999, trú tại xã Ia Nan) điều khiển, lưu thông ngược chiều.

Lúc này, ông C. đã điều khiển phương tiện lấn qua phần đường của N. với mục đích chặn xe lại nói chuyện. Tuy nhiên, do các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao nên ông C. đã đánh lái về phần đường của mình.

Ngay sau đó, T. đi sau phương tiện của ông C. tiếp tục lấn sang làn ngược chiều để chặn xe của anh N. lại.

Lực lượng công an đã tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khi các phương tiện dừng lại, cha con ông C. đến gần xe của N. và yêu cầu bỏ 2 hành khách trên ô tô xuống với lý do, đây là hành khách của nhà xe đã gọi đặt trước nhưng anh này lại “hớt tay trên”.

Ông C. còn tự mở cửa ô tô của anh N. để 2 hành khách đi xuống. Ngay lúc đó, giữa các tài xế có lời qua tiếng lại rồi tự động giải tán.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.