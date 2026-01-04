Venezuela có tổng thống lâm thời, Mỹ nói về việc “điều hành” Caracas

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ theo dõi cuộc tấn công vào Venezuela (Ảnh: Tổng thống Donald Trump/Truth Social).

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News vào tối 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết "Tổng thống Donald Trump đã đặt ra các điều khoản" về việc “điều hành” Venezuela sau chiến dịch quân sự tại Caracas.

“Điều đó có nghĩa là chúng ta đặt ra các điều khoản. Tổng thống Trump đặt ra các điều khoản. Và cuối cùng, tổng thống sẽ quyết định các điều khoản cụ thể. Nhưng điều đó có nghĩa là ma túy sẽ ngừng lưu thông, có nghĩa là dầu mỏ bị lấy đi của chúng ta sẽ được trả lại, và tội phạm sẽ không bị dẫn độ sang Mỹ”, lãnh đạo Lầu Năm Góc nói với CBS.

"Cuối cùng, chúng ta sẽ kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo nhờ quyết định dũng cảm này. Tổng thống Trump đã thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ", ông Hegseth nói.

Theo Bộ trưởng Hegseth, Mỹ sẽ kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo ở Venezuela, nhưng người dân Venezuela cũng sẽ tự quyết định số phận của mình.

Trả lời câu hỏi về khả năng triển khai quân đội đến Venezuela, Bộ trưởng Hegseth khẳng định Mỹ “vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng” để Tổng thống Trump có “các lựa chọn” trong tương lai.

“Liệu đó là về sự tự do hay về dầu mỏ? Tại cuộc họp báo hôm nay, Tổng thống Trump dường như ám chỉ rằng cả hai đều là yếu tố cân nhắc”, người dẫn chương trình hỏi Bộ trưởng Hegseth.

“Tự do, an ninh, thịnh vượng”, ông Hegseth trả lời.

Người dẫn chương trình cũng đề cập chiến dịch quân sự ở Iraq và “sự mất mát đáng kể về của cải cũng như sinh mạng của người Mỹ”, đồng thời đặt câu hỏi: “Nhiều người ủng hộ tổng thống tối nay đang tự hỏi, lần này sẽ khác lần trước như thế nào? Và điều đó có phục vụ cho lợi ích của Mỹ hay không?”.

Ông Hegseth khẳng định rằng lần này thì ngược lại, bởi vì “ông Trump đã lật ngược tình thế”.

“Tổng thống nói rằng, thông qua hành động chiến lược, chúng ta có thể đảm bảo tiếp cận được thêm của cải và nguồn lực, cho phép một quốc gia sử dụng chúng mà không cần phải đổ máu của người Mỹ”, ông Hegseth nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ "sẽ điều hành" Venezuela cho đến khi có "sự chuyển giao quyền lực an toàn, phù hợp và khôn ngoan" ở nước này. Tuy nhiên, ông Trump không nêu cụ thể việc điều hành sẽ diễn ra như thế nào.

Vào tối 3/1, Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez trở thành lãnh đạo lâm thời của Venezuela, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông rời khỏi Venezuela.

Theo nhiều nguồn tin, tòa án tối cao Venezuela đã phán quyết rằng bà Rodriguez sẽ “đảm nhiệm và thực hiện, với tư cách là người tạm quyền, tất cả nhiệm vụ và quyền hạn vốn có của Tổng thống… để đảm bảo tính liên tục của chính quyền và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.

Phát biểu trong một phiên họp của Hội đồng Quốc phòng Venezuela được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước hôm 3/1, bà Rodriguez khẳng định ông Maduro là “tổng thống duy nhất của Venezuela”.

“Chúng tôi yêu cầu thả ngay lập tức Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores”, bà Rodriguez gửi thông điệp tới Mỹ.

Cùng với các quan chức cấp cao khác, bà Rodriguez mô tả việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là một “vụ bắt cóc”, và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Venezuela.

Trong cuộc họp báo sau chiến dịch quân sự ở Venezuela, Tổng thống Trump cho biết Washington sẽ tiếp quản việc điều hành Venezuela, đồng thời loại trừ khả năng phe đối lập Venezuela nắm quyền. Nhà lãnh đạo Mỹ lý giải, ông không tin lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado có đủ sự ủng hộ cần thiết để điều hành đất nước.

Tổng thống Venezuela Maduro và vợ đã bị bắt giữ trong một chiến dịch do Mỹ thực hiện diễn ra tại thủ đô Caracas và các khu vực khác của Venezuela.

Nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn ma túy và vũ khí của các băng nhóm ở Venezuela tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới, những cáo buộc mà Caracas đến nay đã nhiều lần bác bỏ.