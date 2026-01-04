Thủ khoa Đại học Bách khoa từng dành hơn 100% sức để học

Nam sinh Bách khoa thực tập tại Singapore

Tháng 9 vừa qua, Vũ Ngọc Tường Minh bắt đầu hành trình học tập và nghiên cứu tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Trinity Dublin - một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất Ireland - với chương trình thạc sĩ chuyên sâu trong lĩnh vực phân tích kinh doanh.

Tường Minh là thủ khoa đầu ra xuất sắc năm 2025 của chương trình tiên tiến, chuyên ngành Phân tích Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc, Minh còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm quốc tế. Minh đạt học bổng khuyến khích học tập liên tiếp 6 kỳ, học bổng thực tập tại National University of Singapore (top 1 châu Á).

Tường Minh là thủ khoa đầu ra xuất sắc năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Minh có một bài báo công bố tại hội thảo quốc tế ICECH 2024; chủ nhiệm Câu lạc bộ Phân tích Kinh doanh của trường; sở hữu IELTS 7.5 và được thực tập tại Đại học Quốc gia Singapore.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam sinh cho biết, mình vốn là cựu học sinh chuyên vật lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam sinh trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội qua phương thức xét tuyển tài năng.

Nói về phương pháp học tập, Tường Minh cho hay, khi mới vào đại học, thực sự chưa biết môi trường này sẽ như thế nào nên ban đầu, cậu tập trung học để vừa tích lũy kiến thức, vừa đạt điểm số tốt.

Sau đó, chàng sinh viên chợt nhận ra, môi trường đại học rất cởi mở và nhiều cơ hội cho những ai sẵn sàng. Từ đó, Minh mạnh dạn thử nghiệm nhiều hơn, luôn đặt mình vào tâm thế học hỏi ở mọi nơi, từ mọi người.

Minh tích lũy thêm những trải nghiệm ở các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, tham gia nghiên cứu khoa học và cả thực tập ở nước ngoài.

"Tôi cố gắng sắp xếp thời gian làm đồ án đúng tiến độ và thật chất lượng. Ròng rã mấy tháng trời tập trung, tôi đứng nhất Hội đồng với điểm A+ đầy thuyết phục", Tường Minh nhớ lại.

Theo nam sinh, 4 năm đại học không phải thời gian ngắn nhưng cũng không quá dài. Vì vậy, Tường Minh luôn cố gắng làm sao có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian này.

Minh mạnh dạn thử nghiệm và đặt mình vào tâm thế học hỏi ở mọi nơi (Ảnh: NVCC).

Mong muốn "Đi để trở về"

Được biết ngoài kết quả học tập “khủng”, Tường Minh còn đạt điểm rèn luyện xấp xỉ tối đa. Minh cho hay, quãng thời gian trên giảng đường, nhiều khi bản thân rơi vào cảm giác mệt mỏi, căng thẳng.

“Đại học Bách khoa luôn là ngôi trường nổi tiếng với những yêu cầu cao và lượng kiến thức lớn, nhiều khi tôi phải dành hơn 100% sức lực để tập trung ôn thi hay làm đồ án.

Ngoài giờ học ở trường, trừ thời gian ăn và ngủ, tôi tập trung học, hoàn toàn không sử dụng mạng xã hội. Thậm chí nhiều đêm tôi thức trắng để kịp tiến độ”, Minh cho hay.

Nam thủ khoa thú nhận, nhiều khi tự hoài nghi bản thân, liệu mình có thể làm được không, có thể hoàn thành đúng thời hạn không?

Thế nhưng câu hỏi bị gạt sang một bên, bởi cậu sinh viên năm cuối này quyết tâm: Phải làm cho bằng được!

“Bên cạnh tôi lúc nào cũng có gia đình, người thân, bạn bè động viên và cùng đồng hành nên cuối cùng, tôi vẫn hoàn thành được mục tiêu mình đề ra”, nam sinh cho hay.

Nếu có cơ hội, Tường Minh mong muốn trở về Việt Nam làm việc (Ảnh: NVCC).

Theo Tường Minh, bản thân may mắn lớn lên trong một gia đình có truyền thống coi trọng giáo dục. Bố mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho con từ khi còn nhỏ.

“Mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều có thể tìm đến bố mẹ để chia sẻ. Nếu như trước đây, những cuộc trò chuyện chủ yếu là các bài giảng, thì càng lớn lên, chúng dần trở thành những cuộc thảo luận cởi mở, sâu sắc và giàu giá trị hơn”, Minh nói.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Minh cho hay rất thích câu nói: “Đi để trở về”. Và dù đi đâu hay làm gì, Việt Nam vẫn luôn là quê hương, nơi có gia đình, bè bạn.

“Không dám nói trước tương lai được điều gì nhưng tôi chỉ có thể chắc chắn, nếu có cơ hội, tôi luôn mong muốn được về Việt Nam và đóng góp công sức để xây dựng đất nước trở nên tốt đẹp hơn”, Minh tâm sự.

Nam sinh hy vọng, sau khi trau dồi đầy đủ hành trang kiến thức, sẽ có cơ hội quay lại Việt Nam để được thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho đất nước cũng như có thể giúp đỡ và truyền động lực đến sinh viên, để thế hệ trẻ phát huy hết tiềm năng, trở thành người tài đóng góp cho xã hội.