Hà Tĩnh lập đoàn kiểm tra dự án khu biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi

Sáng 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý sự cố hàng loạt căn biệt thự tại Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành (xã Tiên Điền) hư hỏng nặng sau bão Bualoi (bão số 10).

Cũng theo vị này, những công trình biệt thự nêu trên thuộc nhà ở cấp 3 - nhà ở thương mại (được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê mua, cho thuê theo cơ chế thị trường).

Hàng loạt căn biệt thự đổ sập khi bão Bualoi đổ bộ (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước câu hỏi về việc trách nhiệm thẩm tra thiết kế, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đây là thẩm quyền của chủ đầu tư. "Cơ quan nhà nước chỉ cấp phép", vị này nói.

Như Dân trí đã đưa tin, nhiều căn biệt thự của Khu resort Hoa Tiên Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, đều bị hư hỏng nặng khi bão Bualoi đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9.

Nhiều nhà hư hỏng nặng sau bão (Ảnh: Dương Nguyên).

Mỗi căn biệt thự tại đây rộng 180-250m2, được thiết kế hiện đại. Nơi đây có 28 căn biệt thự giáp biển, giá trị hàng chục tỷ đồng, tất cả đều bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, nhiều nhà đổ sập hoàn toàn. Một số nhà bị sóng dữ khoét sâu vào móng, lộ rõ từng mảng bê tông, cốt thép.

Bên trong, các gian phòng sang trọng với nội thất hiện đại như bàn ghế, giường tủ, bồn tắm… đều bị hư hỏng, xô lệch.

Sóng dữ khoét sâu vào móng, lộ rõ từng mảng bê tông, cốt thép (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này được cấp phép vào năm 2016, là một trong số quần thể thuộc Dự án Hoa Tiên Paradise với sân golf links 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, trường đua chó 3.000 chỗ, bến du thuyền, club house, khu du lịch Hoa Nắng Camping Beach… do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư.