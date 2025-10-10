Trung tâm tỉnh Thái Nguyên thành "bãi chiến trường" sau lũ

Sáng 10/10, các phường ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên không còn ngập. Tuy nhiên, nước lũ rút đi để lại cho người dân nơi đây một "bãi chiến trường" và những thiệt hại nặng nề về tài sản.

Tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, rác thải chất đống khắp đường, bên dưới là lớp bùn dày ngập mắt cá chân. Chính quyền sở tại đã huy động xe tải, máy xúc để thu gom rác.

"Thiệt hại tiền tỷ", chủ một cửa hàng văn phòng phẩm chia sẻ.

Bà cho biết, nước ngập hết tầng 1 nhiều ngày khiến gần như 90% các sản phẩm trong cửa hàng không thể sử dụng, chứ chưa nói đến việc có thể bán.

Những xấp vở, truyện tranh, sách... ngấm nước, chất đống ngoài đường khiến ai đi qua cũng không khỏi xót xa.

Dù vậy, người dân vẫn giữ được thái độ lạc quan, dù trước mắt họ còn rất nhiều công việc phải làm.

Trước lũ, chủ tiệm vàng Kim Tín trên đường Hoàng Văn Thụ đã kịp thu dọn, cất trữ toàn bộ tài sản. Hôm nay, chủ tiệm, trưởng quầy cùng tất cả nhân viên mỗi người một tay dọn dẹp cửa hàng.

Trụ sở EVN Thái Nguyên thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, nhiều bàn, ghế, tủ hư hỏng hoàn toàn sau trận lũ lụt lịch sử.

Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỷ đồng.

Mưa bão, ngập lụt khiến 5 người ở tỉnh Thái Nguyên thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 bị thương. Khoảng 200.000 nhà trên địa bàn tỉnh này bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái 22 nhà, sạt lở taluy dương 988 nhà, số còn lại bị ngập nước, cô lập.

Trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên ngập trong bùn.

Mưa lũ khiến trung tâm tỉnh Thái Nguyên bắt đầu ngập úng từ ngày 7/10. Sau đó, ngày 8-9/10, lũ đạt đỉnh, ghi nhận mực nước cao lịch sử, làm tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước. Có những nơi trong trung tâm nước cao 4-5m.

Nhiều người dân cho biết thiệt hại do bão số 11 là "vô tiền khoáng hậu", ngoài sức tưởng tượng.