9,7 triệu USD viện trợ các địa phương ảnh hưởng bởi bão Bualoi, Matmo

Sáng 28/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam, đồng chủ trì Lễ ghi nhận hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam sau bão Bualoi (cơn bão số 10) và Matmo (bão số 11).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: Quang Hùng).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, đến nay các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ, cam kết viện trợ cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, bão số 11 khoảng 9,7 triệu USD.

Trong đó, khoảng 7,2 triệu USD là tiền mặt phát cho người dân (chiếm 74%) và hàng hóa phát cho người dân trị giá 2,5 triệu USD (26%).

Gửi lời cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ những định hướng của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Ông mong muốn các nước bạn, tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, hỗ trợ phục hồi công trình công ích, củng cố hệ thống cảnh báo sớm...

Thứ trưởng Hiệp cam kết 100% các khoản hỗ trợ đến tay người dân Việt Nam đúng đối tượng, minh bạch. Người dân Việt Nam sẽ sử dụng đúng mục tiêu, hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao biểu trưng cho đại sứ quán các nước, đại diện các tổ chức quốc tế có đóng góp cho công tác hỗ trợ người dân Việt Nam sau bão (Ảnh: Quang Hùng).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, các tổ chức tiến hành cứu trợ có phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm: Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Australia, Chính phủ Singapore, Trung tâm AHA, UNICEF, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Save the Children, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Samaritan's Purse, Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc), CRS tại Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), WWF tại Việt Nam.

Các tổ chức cung cấp viện trợ quốc tế khẩn cấp gồm: tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng; bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân; bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập... cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Báo cáo Chính phủ hôm 15/10, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết năm nay đã xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền cả nước. Thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó các cơn bão (số 5, 9, 10, 11) di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật.

Tính đến ngày 15/10, thiên tai trên cả nước đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 53.800 tỷ đồng.