Tình cảnh bị cô lập giữa "rốn lũ" vô vàn khó khăn của người dân Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), khu vực TP Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao khiến cả thành phố chìm trong màu nước vàng đục. Những con phố, ngõ nhỏ biến mất dưới lớp nước lũ loang rộng. Mặt đường, vỉa hè, bãi xe, sân nhà… tất cả đều nhuốm một màu vàng của bùn đất (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều tuyến phố ở phường Phan Đình Phùng bị ngập sâu, có nơi nước dâng cao 3m, nhà cửa và phương tiện gần như bị nhấn chìm hoàn toàn (Ảnh: Thành Đông).

Người dân sinh sống trong khu vực ngập sâu gần như bị cô lập hoàn toàn. Mọi lối ra vào khu phố đều chìm trong nước, việc đi lại phải đi nhờ xuồng hoặc bè tạm.

Điện bị cắt để đảm bảo an toàn, nguồn nước sinh hoạt cũng bị gián đoạn, khiến cuộc sống đảo lộn (Ảnh: Thành Đông).

Ông Trần Mạnh Thắng (62 tuổi), làm công tác an ninh cơ sở tại phường Phan Đình Phùng, cùng một thanh niên trong xóm đã tự lắp bè bằng những tấm mái tôn cũ để di chuyển. Từ ngày hôm qua, khi nước dâng cao, hai người dùng chiếc bè tạm để vận chuyển lương thực, nước uống từ đầu đường vào cho các hộ bị cô lập bên trong, giúp bà con cầm cự qua thời gian khó khăn (Ảnh: Thành Đông).

Nhà ông Trần Mạnh Thắng có 12 phòng cho thuê với 14 người đang ở trọ. Trưa 6/10, nước bắt đầu dâng nhanh, tràn vào sân và len vào từng phòng. Đến chiều hôm qua, nước đã ngập kín tầng 1, nhiều vật dụng bị hư hỏng (Ảnh: Thành Đông).

Thương các bạn thuê trọ mắc kẹt, ông Thắng cùng vợ chủ động mua mì tôm, thịt gà và các nhu yếu phẩm để nấu ăn, chia cho từng phòng, giúp mọi người yên tâm ở lại chờ nước rút. Ngoài ra, bà Hà (vợ ông Thắng) còn chuẩn bị sẵn hai phòng bên trên tầng 3 nhà mình để nếu nước dâng tiếp thì đưa các bạn thuê trọ lên tránh trú (Ảnh: Thành Đông).

Ma Thị Nam (20 tuổi, một trong những người thuê trọ tại nhà ông Thắng) cho biết, phòng của cô bị ngập sâu hơn cả, nước tràn vào khiến ai cũng lo lắng.

“Khoảng 1h đêm, bác Thắng vẫn trèo sang kiểm tra xem chúng tôi có ổn không, còn mang theo đồ ăn cho mọi người. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn quần áo, tư trang để nếu nước dâng cao hơn sẽ chuyển lên tầng trên nhà bác chủ”, Nam chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).

Khu vực này tập trung nhiều phòng trọ của sinh viên và công nhân, nên khi nước dâng cao, việc di chuyển và sinh hoạt trở nên vô cùng khó khăn (Ảnh: Thành Đông).

Nước lũ dâng cao khiến toàn bộ hai tầng dưới ngôi nhà của Hoàng Nam (18 tuổi) bị ngập. Không thể ra ngoài, Nam nghĩ ra cách buộc dây thừng vào chiếc xô nhựa rồi thả xuống từ ban công tầng 3 để nhận hàng cứu trợ (Ảnh: Thành Đông).

Chu Huyền và Thùy Linh (sinh viên năm hai Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, quê ở xã Tân An, Tuyên Quang) chia sẻ, khu trọ của các cô đã bị ngập hoàn toàn. 12 người trong dãy nhà trọ phải chuyển sang ở tạm trong một phòng nhỏ của nhà hàng xóm.

Sau nhiều ngày bị cô lập, nước sinh hoạt và lương thực đều đã cạn. Chiều nay, Huyền và Linh xin đi nhờ xuồng ra đầu đường, dự định sẽ đi bộ hơn 5km để đến nhà một người bạn khác trú nhờ, bởi khu vực này không có sóng điện thoại và cũng không thể gọi được xe (Ảnh: Thành Đông).

Trong chiều nay, một cá nhân ủng hộ gần 100 suất cơm tối và nhờ xuồng máy của lực lượng công an vận chuyển tới cho những hộ gia đình bị cô lập bởi lũ trên địa bàn phường Quan Triều (Hải Nam).

Trong ảnh là bé trai Quốc Khánh. Ra đời đúng ngày 2/9, gia đình bé trai đặt luôn cho con một cái tên đặc biệt ý nghĩa. Chị Phương (áo trắng) cùng con trai Quốc Khánh bị lũ cô lập từ tối 6/10. Trong hơn 2 ngày sống trong lo lắng, chị Phương hạnh phúc và xúc động khi chiều nay được lực lượng cứu hộ đưa vào nơi an toàn (Hải Nam).

Giữa dòng nước ngập ngang bụng, Phan Quỳnh Hương (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên) cùng năm người bạn trọ được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. 6 cô gái ướt sũng, ôm theo vài túi đồ, vội vã tìm đường ra bến xe để về quê.

“Em cảm thấy rất may mắn khi ra được tới đây, chỉ mong mọi người trong vùng lũ đều bình an”, Quỳnh Hương nói (Ảnh: Thành Đông).

Đến cuối ngày, các lực lượng quân đội, công an cùng nhiều đoàn thiện nguyện vẫn tiếp tục dùng xuồng máy, thuyền tay vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm vào khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân (Ảnh: Thành Đông).

Trong quá trình tiếp tế nhu yếu phẩm vào vùng ngập, các chuyến thuyền, xuồng cũng sẽ đồng thời giải cứu những trường hợp đặc biệt, có nhu cầu đi vào vùng an toàn (Ảnh: Thành Đông).