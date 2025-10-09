Ngày 8/10, nhiều vị trí tại tỉnh Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước, người dân hoàn toàn bị cô lập khi mực nước có điểm cao tới 3m.

Tối cùng ngày, phóng viên Dân trí đã ghi nhận tình hình ngập lụt tại phường Phan Đình Phùng và phường Quán Triều thuộc tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

Để đảm bảo tính mạng, đời sống của người dân, lực lượng công an, quân đội cùng các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên tục tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm tới các hộ gia đình bị cô lập (Ảnh: Thành Đông).

"Cho tôi xin chai nước", "Có bánh không ạ?" - nước, bánh ngọt là 2 sản phẩm người dân vùng ngập lụt Thái Nguyên mong muốn nhất thời điểm này, bên cạnh mì tôm, cơm, sữa... (Ảnh: Hải Nam).

Ngoại trừ những ngôi nhà ở mặt đường lớn, dễ tiếp cận, lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn để tìm đến những hộ gia đình nằm sâu trong ngõ ngách trên tuyến đường, phố của tỉnh này.

Cano lớn có thể chở được nhiều đồ tiếp tế nhưng lại không thể đi vào những căn nhà trong ngõ. Trong khi đó, xuồng máy cỡ nhỏ tiếp cận được nhưng lại gặp hạn chế ở số lượng đồ vận chuyển và quãng đường di chuyển

Trong ảnh, đoàn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên vất vả đi xuồng vào ngõ ngách khu vực Quang Vinh, phường Quán Triều (Ảnh: Hải Nam).

Đèn pin là cách để các hộ gia đình trong ngõ sâu ra tín hiệu tới các đoàn cứu trợ. Khi mặt trời lặn, các điểm ngập úng chìm trong bóng đêm, do toàn bộ lưới điện đã tạm thời ngắt để đảm bảo an toàn (Ảnh: Hải Nam).

Việc tiếp tế lương thực cũng không phải điều dễ dàng, khi toàn bộ tầng một của căn nhà đã ngập trong nước. Các đoàn cứu trợ buộc phải ném các gói nhu yếu phẩm cho người dân đón nhận ở tầng 2.

Không ít gói đồ không tới được tay người dân vì rơi xuống dòng nước siết (Ảnh: Hải Nam).

Ở những khu vực xuồng máy không thể đi vào, người dân sẽ cố gắng bơi ra để lấy đồ. Họ cầm theo chậu để lấy được nhiều nhất lượng đồ tiếp tế (Ảnh: Hải Nam).

Lương thực, nhu yếu phẩm được người nhà của các gia đình bị cô lập cung cấp hoặc là của những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên viện trợ (Ảnh: Hải Nam).

"Cảm ơn các chú. Chúc các chú đi an toàn". Câu nói được nhiều người dân gửi gắm tới các đoàn cứu trợ (Ảnh: Hải Nam).

Ngoài tiếp tế nhu yếu phẩm, các đoàn cứu trợ cũng trợ giúp, hỗ trợ đưa người dân có nhu cầu ra khỏi vùng ngập lụt. Ở những ngày đầu, hoạt động này mang tên "cứu nạn", khi các lực lượng cứu hộ ưu tiên giải cứu trẻ em, người già, phụ nữ mắc kẹt (Ảnh: Hải Nam).

Một ông lão khoảng 70 tuổi được đoàn cứu trợ phát hiện đang phải bám vào một chậu cây trước dòng nước lũ. Ông lão muốn bơi về nhà cách đó khoảng 300m nhưng bất lực vì nước quá siết.

Ngay lập tức, xuồng máy được lực lượng công an di chuyển đến vị trí có thể "đón" được ông lão theo dòng chảy của nước. Sau khi đưa được ông lão lên xuồng, lực lượng cứu hộ chở ông về nhà an toàn (Ảnh: Hải Nam).

Chị Nguyễn Thu Thủy, giáo viên Trường Mầm non Điện Lực, đang bế trên tay cháu bé N.V.D. (3 tuổi), là học sinh của chị.

Chị Thủy cho biết từ ngày 6/10, mưa như trút nước, lũ tràn về rất nhanh khiến nhà chị và nhà cháu D. ngập tới hết tầng một, nước cao chừng 4m. Sau 2 ngày cố thủ trên tầng 3, chị và gia đình cháu bé được lực lượng chức năng vào giải cứu (Ảnh: Thành Đông).

Một cháu bé 5 tuổi khác được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Thái Nguyên cứu khỏi vùng ngập lụt.

“Tôi rất sợ vì vừa có bầu vừa phải lo cho con nhỏ. Khi ra được đến đây, tôi mới thấy yên tâm. Thật sự biết ơn lực lượng chức năng đã giúp mẹ con tôi và bà con trong khu được an toàn”, chị Hằng, mẹ cháu bé, xúc động chia sẻ (Ảnh: Thành Đông).