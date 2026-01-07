Ký ức về tuyến đường 1C huyền thoại của thế hệ thanh niên xung phong

Sáng 7/1, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại".

Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" (Ảnh: Cát Tường).

Lễ khai mạc có sự tham dự của Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Tiến sĩ Lê Hồng Liêm - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam; ông Lê Trí Dũng - Phó Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam; cùng nhiều đồng chí cựu thanh niên xung phong, lão thành cách mạng.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành hoạt động Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - cho biết, trưng bày bao gồm 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật chọn lọc, giới thiệu câu chuyện về tuyến đường 1C và lực lượng thanh niên xung phong.

Thông qua trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh kỳ vọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tri ân sự hy sinh của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đồng chí cựu thanh niên xung phong xúc động khi nhìn lại những hình ảnh quá khứ (Ảnh: Bích Phương).

Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường 1C được hình thành trong bối cảnh các tuyến vận tải trên biển bị phong tỏa gắt gao sau sự kiện Vũng Rô (diễn ra vào tháng 2/1965 tại tỉnh Đắk Lắk). Từ đó, đường 1C trở thành tuyến huyết mạch thứ hai đảm bảo nguồn lực chi viện cho chiến trường.

Lúc này, lực lượng thanh niên xung phong là những người đã góp phần bảo đảm mạch nối chiến trường, chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh thầm lặng, để làm nên một trang sử đặc biệt của miền Nam.

Lực lượng thanh niên xung phong Tây Nam Bộ vận chuyển hàng hóa phục vụ kháng chiến chống Mỹ (Ảnh: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh).

Bất chấp mưa bom, bão đạn và điều kiện chiến đấu khắc nghiệt, lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C vẫn kiên cường bám trụ, vận chuyển vũ khí, lương thực, bảo đảm thông suốt tuyến chi viện. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần giữ vững tuyến đường chiến lược, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975.

Đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường, mà là câu chuyện về ý chí, trách nhiệm và vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt.

Phần 2 của trưng bày giới thiệu hình ảnh về những hoạt động của lính Mỹ đối với tuyến đường 1C (Ảnh: Cát Tường).

Trưng bày được tổ chức trên diện tích 194m2, gồm 4 phần nội dung, trong đó phần 1 mang tên "Nơi huyền thoại bắt đầu", giới thiệu những hình ảnh về vai trò chiến lược và sự ra đời của tuyến đường 1C. Phần 2 mang tên "Trong vòng vây lửa đạn", giới thiệu hình ảnh về hoạt động đánh phá, ngăn chặn của quân đội Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với tuyến đường.

Phần 3 mang tên "Cuộc sống và chiến đấu của lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C". Phần 4 mang chủ đề "Hồi ức và tri ân" với mục đích giáo dục truyền thống, khơi gợi hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Đoàn Ngọc Ánh (74 tuổi, đến từ Cà Mau) - thành viên của Liên đội I thanh niên xung phong - bày tỏ sự xúc động khi được sống lại ký ức với những hình ảnh về một thời tuổi trẻ gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng.

"Năm 16, 17 tuổi tôi đã xung phong làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực, đón bộ đội từ miền Bắc vào chi viện chiến trường miền Tây Nam Bộ. Cuộc sống, hành trình chiến đấu của lực lượng thanh niên xung phong, cán bộ Đoàn viên trên tuyến đường 1C ngày ấy là những kỷ niệm không bao giờ quên", bà Ngọc Ánh bày tỏ.

Trưng bày "Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại" diễn ra tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TPHCM). Thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 7/1.