Tình hình mưa bão, lũ trên sông từ nay tới cuối năm

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vừa có văn bản báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan về tình hình thiên tai trong 10 ngày tới và xu hướng thời tiết cực đoan từ nay đến hết năm.

Xuất hiện một số hình thái thiên tai nguy hiểm trên Biển Đông

Cục Khí tượng Thủy văn dự báo từ ngày 16/10 tới ngày 25/10, trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm.

Trên vùng biển phía Đông của Philippine có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành, 1-2 ngày tới có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc Biển Đông vào ngày 19-20/10.

Sau bão số 11, nước lũ đổ về cuồn cuộn cuốn trôi khoảng 50m nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên ở địa phận xã Trung Giã, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thao).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, chiều 18/10 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh.

Thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.

“Trong thời gian 10 ngày tới ở miền Bắc rất ít khả năng xuất hiện mưa lũ lớn trên các sông Bắc Bộ. Đêm 18/10 Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10, thời tiết lạnh về đêm và sáng. Vùng núi khả năng trở rét. Từ ngày 20/10 gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh”, ông Hiền nhận định.

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn dự báo khả năng xuất hiện hình thái thiên tai gây mưa lớn khu vực miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Cụ thể, ngày 16-18/10 ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Riêng khu vực TP Huế cục bộ có nơi trên 500mm.

Sau ngày 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục. Đặc biệt, trong khoảng ngày 23-26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió đông trên cao.

“Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi”, ông Hiền thông tin. Lượng mưa, cấp báo động lũ sẽ được cơ quan này cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn.

Biển Đông còn 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động

Cục trưởng Khí tượng Thủy văn dự báo trong 3 tháng tới xác suất duy trì trạng thái La Nina có khả năng đạt mức từ 60-75%.

Trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó có 1-2 cơn bão có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

La Nina là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra do sự lạnh đi của bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo thuộc trung và đông Thái Bình Dương. Đây là giai đoạn ngược lại với hiện tượng El Nino, khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng này tăng cao hơn bình thường.

Bắc Bộ có thể xuất hiện rét đậm từ nửa cuối tháng 12. Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Các sông ở Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện mưa lũ lớn. Lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có thể đạt đỉnh lũ báo động cấp 2-3, có nơi vượt báo động 3, nguy cơ xuất hiện lũ muộn trùng với thời kỳ tích nước hồ chứa.

Dự báo lượng mưa của tháng 12 tới, khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hiện thị bảng màu xanh lá, thể hiện tổng lượng mưa lớn nhất (Ảnh: NCHMF).

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, theo dự báo, lũ tại trạm Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) xuống dần, từ nay đến hết tháng 12. Khu vực này bị ảnh hưởng 5 đợt triều cường vào các ngày 22-27/10, 4-10/11, 18-25/11, 2-8/12 và 17-24/12.

Trong đó, các đợt triều cường đầu tháng 11 và đầu tháng 12 mực nước tại các trạm vùng hạ lưu lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3; nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao.

Dự báo, mùa khô 2025-2026, xâm nhập mặn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn năm 2024-2025.

Ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết các cơ quan và người dân có thể theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại địa chỉ: http://iweather.gov.vn/ và http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/.