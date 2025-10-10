Xuyên đêm cứu hộ hàng trăm ô tô sau ngập lụt ở Thái Nguyên

Tối 9/10, mực nước tại khu vực phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) đã bắt đầu hạ, hàng trăm ô tô vẫn nằm im lìm sau nhiều ngày ngập sâu, xe hư hỏng chết máy khiến chủ xe chưa thể di chuyển.

Đội cứu hộ làm việc tất bật, đi khắp các tuyến phố từng bị ngập nước để cẩu kéo những chiếc ô tô chết máy về gara, khung cảnh tất bật kéo dài suốt đêm.

Một chiếc Kia Morning nằm chỏng chơ giữa lòng đường sau khi nước rút, bên trong khoang lái và động cơ vẫn phủ kín bùn đất.

Chiếc Suzuki Swift biến dạng sau ngập, phần kính phía sau bị vỡ tan, nhiều bộ phận hư hại nặng.

Trên quãng đường dài gần 200m, hàng trăm ô tô phủ đầy bùn đất, nằm la liệt sau trận ngập sâu kéo dài nhiều ngày.

Khoang lái chiếc Audi A6 phủ mảng bùn đất dày sau khi nước rút, in hằn dấu vết trận ngập nặng vừa qua.

Chiều 4/10, khi mưa lớn trút xuống, một người dân sống ở phường Phan Đình Phùng đã di chuyển ba chiếc ô tô lên khu vực trên cao để tránh ngập. Tuy nhiên, nước dâng cao hơn dự đoán khiến cả ba xe đều bị nhấn chìm trong biển nước.

Đến tối 9/10, chủ xe phải thuê cứu hộ với tổng chi phí gần 4 triệu đồng để kéo cả ba chiếc về gara sửa chữa. Tổng giá trị của 3 chiếc xe khoảng 1,4 tỷ đồng.

Trên đường Bến Tượng, mặc dù nhiều chủ xe đã che phủ ô tô cẩn thận bằng bạt lớn và kê xe lên vị trí cao, song khi nước rút, bên trong bạt bị rò rỉ, đọng đầy nước chưa thoát hết.

Nhiều ô tô sau khi bị nước lũ cuốn trôi, xô đẩy dồn sát vào thành từng hàng san sát nhau, lực lượng cứu hộ phải mất nhiều thời gian tách rời mới có thể cẩu từng chiếc ra.

Đến thời điểm 0h30, lực lượng xe cứu hộ vẫn làm việc hết công suất, chạy khắp đường phố phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) để cẩu kéo ô tô chết máy do ngập nước.