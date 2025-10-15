Đưa hàng cứu trợ khẩn cấp của Australia tới vùng lũ lụt Bắc Ninh

Sáng 15/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đã tiếp nhận lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Australia cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Hàng viện trợ gồm 320 bộ dụng cụ nhà bếp, 756 bộ dụng cụ vệ sinh, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 300 bộ chăn.

Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cùng đại diện tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận lô hàng cứu trợ khẩn cấp vào tối 14/10 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Ảnh: Ngọc Hà).

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Jean Deschamps đã trao số hàng viện trợ trên cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai và bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi tiếp nhận, lô hàng được chuyển đến Bắc Ninh trong ngày 15/10 để tổ chức cấp phát cho người dân đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Bà Thái Hải Anh gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, nhân dân Bắc Ninh tới Chính phủ và nhân dân Australia, cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đã dành sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

“Những bộ dụng cụ sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa và chăn màn được trao tặng hôm nay không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Australia”, bà Hải Anh bày tỏ.

Đại diện tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuyển giao số hàng viện trợ này đến đúng đối tượng, đúng địa phương đang gặp khó khăn, đảm bảo minh bạch và kịp thời.

Lô hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ được chuyển tới người dân vùng lũ ở Bắc Ninh trong ngày 15/10 (Ảnh: Ngọc Hà).

Trước đó (13/10), Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân ở Bắc Ninh.

Tại cuộc họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngày 14/10, các nước và tổ chức đã công bố các gói hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, gồm: Đại sứ quán Australia 3 triệu đô la Australia, Đại sứ quán Hàn Quốc 1 triệu USD, Liên minh Châu Âu 500.000 Euro, Tổ chức World Vision 350.000 USD, Tổ chức CRS 100.000 USD, Tổ chức Plan International 58.000 USD, Tổ chức HWA 30.000 USD.

Bắc Ninh hiện còn 1.500 nhà bị ngập nước và gần 13.900 khách hàng mất điện. Tỉnh này ước tính lũ lụt vừa qua gây thiệt hại 1.670 tỷ đồng.

Mỗi năm gửi hơn 165 triệu tin nhắn khẩn

Trang Zalo “Thông tin Phòng, chống thiên tai” được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thiết lập từ tháng 10/2020, đến nay thu hút gần 605.000 người theo dõi, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng và đáng tin cậy nhất về thiên tai tại Việt Nam.

Trung bình mỗi năm có hơn 165 triệu tin nhắn khẩn được gửi đến người dân ở các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Những thông tin cảnh báo sớm bằng hình ảnh, video, đồ họa và hướng dẫn nghe nhìn sinh động đã giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện các kỹ năng ứng phó với bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất…

Thời điểm bão Bualoi gây ảnh hưởng tại nhiều tỉnh thành vừa qua, tính năng SOS trên trang này đã ghi nhận những con số rất lớn, phản ánh nhu cầu cần được hỗ trợ của người dân. Tổng cộng có khoảng 70.000 người dân khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn”, hơn 395.000 người ghi nhận an toàn.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến nói nước ta đã và đang phải đối mặt với nhiều đợt thiên tai lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trang “Thông tin Phòng, chống thiên tai” đã thực sự trở thành kênh truyền thông tin cậy, gần gũi và hiệu quả, giúp kết nối nhanh chóng giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong những thời khắc cấp bách.