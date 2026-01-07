Châu Âu vạch kế hoạch ứng phó khi Mỹ muốn kiểm soát Greenland

Đảo Greenland (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 7/1 cho hay, Pháp sẽ cùng các nước đối tác ở châu Âu vạch ra phương án hành động trước ý định của Mỹ muốn sáp nhập hòn đảo lớn nhất thế giới thuộc Đan Mạch, một nước thành viên EU và NATO.

Trước đó, Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông đang thảo luận các phương án để giành quyền kiểm soát Greenland, bao gồm cả biện pháp quân sự. Kịch bản Mỹ lấy quyền kiểm soát Greenland từ tay một đồng minh lâu năm là Đan Mạch có thể sẽ tác động tới NATO.

Ngoại trưởng Barrot cho biết vấn đề này sẽ được nêu ra tại cuộc họp với các ngoại trưởng Đức và Ba Lan diễn ra vào cuối ngày. “Chúng tôi muốn hành động, nhưng muốn làm điều đó cùng với các đối tác châu Âu”, ông nói trên đài France Inter.

Trong tuần này, các nhà lãnh đạo của những cường quốc châu Âu và Canada đã đồng loạt phát đi tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với Greenland, khẳng định hòn đảo Bắc Cực này thuộc về người dân của họ, sau khi ông Trump nêu ra ý tưởng muốn tiếp quản vùng lãnh thổ này.

“Greenland thuộc về người dân của họ. Chỉ Đan Mạch và Greenland, và không bên nào khác, có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”, tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo cho biết an ninh tại Bắc Cực phải được bảo đảm một cách tập thể cùng với các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ.

“NATO đã khẳng định rõ rằng khu vực Bắc Cực là một ưu tiên và các đồng minh châu Âu đang tăng cường nỗ lực. Chúng tôi và nhiều đồng minh khác đã gia tăng sự hiện diện, hoạt động và đầu tư nhằm giữ cho Bắc Cực an toàn và răn đe các đối thủ", tuyên bố cho hay.

Những ngày gần đây, ông Trump tiếp tục nhắc lại mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, một ý tưởng lần đầu được ông nêu ra vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Ông lập luận rằng Greenland có ý nghĩa then chốt đối với quân đội Mỹ và cáo buộc Đan Mạch chưa làm đủ để bảo vệ hòn đảo.

Ông Barrot cho biết một quan chức cấp cao của Mỹ đã loại trừ khả năng Washington tiến hành một chiến dịch quân sự.

“Bản thân tôi hôm qua đã điện thoại trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người đã xác nhận rằng đó không phải là cách tiếp cận được lựa chọn… Ông ấy đã loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự với Greenland", ông nói.

Greenland nhiều lần khẳng định họ không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Là hòn đảo lớn nhất thế giới nhưng chỉ có khoảng 57.000 dân, Greenland không phải là một thành viên độc lập của NATO, song được bảo vệ dưới tư cách thành viên của Đan Mạch trong liên minh phương Tây này.

Hòn đảo có vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, khiến nơi đây trong nhiều thập kỷ qua trở thành một địa điểm then chốt đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Nguồn tài nguyên khoáng sản của Greenland cũng phù hợp với mong muốn của Washington trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.