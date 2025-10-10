Thái Nguyên thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng do lũ lụt

Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỷ đồng.

Sau khi nước rút, hàng trăm ô tô trên nhiều tuyến phố phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) phủ đầy bùn đất, hư hỏng nặng, được đưa về gara sửa chữa (Ảnh: Thành Đông).

Mưa bão, ngập lụt khiến 5 người ở tỉnh Thái Nguyên thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 bị thương. Khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái 22 nhà; sạt lở taluy dương 988 nhà; số còn lại bị ngập nước, cô lập.

Mưa bão, ngập lụt làm hư hỏng gần 8.900ha cây trồng, thủy sản (cơn bão số 10 là 3.536ha và bão số 11 là 5.343ha). Gần 247.000 con gia cầm, 3.200 con lợn và nhiều vật nuôi khác bị chết.

Trên 30 điểm sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn. 53 hồ, đập; 5 trung tâm y tế, bệnh viện; 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 38 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết các xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên cứu hộ người dân mắc kẹt trong lũ dữ (Ảnh: Hải Nam).

Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên,… cùng nhiều ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ người dân, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo kịp thời ứng phó với lũ trên sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích,… gia cố tuyến đê bằng bao tải cát, đất chống tràn với tổng chiều dài 3,5km. 9 vị trí đùn sủi trên tuyến đê Hà Châu đã được xử lý.

UBND tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai phương án ứng phó, rà soát di dời người dân đến nơi an toàn.