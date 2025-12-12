Bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp sở ở Quảng Ngãi

Ngày 12/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Điệu, Chánh Thanh tra tỉnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Thái Văn Tưởng, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao hoa chúc mừng ông Thái Văn Tưởng (bên trái) và ông Nguyễn Văn Điệu (Ảnh: Nguyễn Trực).

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, những đóng góp, cống hiến của ông Nguyễn Văn Điệu và ông Thái Văn Tưởng trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu ông Nguyễn Văn Điệu và ông Thái Văn Tưởng tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt toàn diện công việc, tập trung ổn định tổ chức để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Điệu (SN 1969, quê xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Ông Điệu từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum (cũ), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (cũ).

Ông Thái Văn Tưởng (SN 1980, quê tỉnh Gia Lai). Ông Tưởng từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum (cũ), Bí thư Huyện ủy Đăk Glei (cũ).