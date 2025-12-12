Bắt giữ đối tượng cạy cốp xe máy lấy trộm 150 triệu đồng ở Ninh Bình

Ngày 12/12, Công an xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình thông tin, tổ phòng chống tội phạm xã Đồng Thịnh đã bắt giữ đối tượng cạy cốp xe máy, lấy trộm 150 triệu đồng trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 10/12, Tổ phòng chống tội phạm (PCTP) xã Đồng Thịnh tiếp nhận tin báo của bà N.T.N. (SN 1970), trú tại xã Đồng Thịnh, về việc chiều ngày 9/12, bà N. bị kẻ gian cạy cốp xe máy, lấy trộm khoảng 150 triệu đồng để trong cốp xe, tại khu vực nghĩa trang xóm Đắc Phú, xã Đồng Thịnh.

Đối tượng Vũ Văn Trung (Ảnh: Công an xã Đồng Thịnh).

Tiếp nhận tin báo, Tổ PCTP xã Đồng Thịnh rà soát, truy xét, xác minh đối tượng nghi vấn. Chỉ trong 12 giờ, lực lượng công an nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Trung (SN 1995), trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà N..

Lực lượng chức năng thu giữ tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, gồm nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau.

Công an xã Đồng Thịnh khuyến cáo người dân không để tài sản, tiền bạc có giá trị lớn trong cốp xe, túi xách hay những nơi dễ bị kẻ gian lợi dụng; khi đi lại ở nơi vắng vẻ như nghĩa trang, cánh đồng, công trình vắng người…