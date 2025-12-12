“Phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ”

Thông tin được Bộ Tư pháp nêu tại hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2026, sáng 12/12.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lê Liên).

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tư pháp và sự nỗ lực của toàn hệ thống, công tác thi hành án dân sự đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ quan thi hành án đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

Cụ thể, toàn ngành thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành xong trên 576.000 việc (đạt gần 84,3%) và trên 150.000 tỷ đồng (tăng hơn 33.500 tỷ đồng so với năm 2024).

Thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực khi thi hành xong 27.400 tỷ đồng, tăng hơn 5.230 tỷ đồng so với năm 2024. Kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng cũng nhiều chuyển biến, khi làm xong hơn 6.400 việc, thu trên 36.900 tỷ đồng (tăng 20,8% so với năm 2024).

Những đại án chưa từng có tiền lệ với số lượng tiền, tài sản phải xử lý, thu hồi đặc biệt lớn có thể kể tới như vụ Tân Hoàng Minh, vụ Vạn Thịnh Phát, vụ Alibaba…

Ngoài ra, năm nay các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi hơn 2.100 bản án hành chính, trong đó các cơ quan hành chính thi hành xong trên 860 bản án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước triển khai cuộc cải cách lớn về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc sắp xếp và kiện toàn lại các cơ quan, trong đó có cơ quan thi hành án dân sự đã đạt kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ công chức làm công tác thi hành án ở tất cả các cấp, với khối lượng công việc lớn và áp lực cao đã giúp thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho ngân sách, chi trả cho bị hại, góp phần bảo đảm công lý và ổn định xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Quản lý Thi hành án dân sự và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phòng Nghiệp vụ 2 - Thi hành án dân sự TPHCM (Ảnh: Lê Liên).

Dù vậy vẫn còn một số tồn tại cần nghiêm túc xem xét như công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi vẫn còn hạn chế, vẫn để xảy ra sai sót không đáng có; số lượng khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi hành án còn nhiều. Từ đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu toàn ngành tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật, đối thoại và tổ chức thi hành án đúng quy định để giảm phát sinh.

Song song với đó, xử lý tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp, khả thi hơn.

Dự báo năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV với nhiều tư duy đột phá, mở ra giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ, Phó Thủ tướng cho rằng đây là mục tiêu, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của cơ quan thi hành án dân sự.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án cần tiếp tục đặt công tác thi hành án dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy các cấp; xác định rõ trách nhiệm trong công tác thi hành án, bảo đảm phối hợp đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và khẳng định sẽ cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt để nâng cao chất lượng công tác thi hành án năm 2026.