HLV Myanmar từ chức sau trận thua đội tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) xác nhận HLV người Nhật Bản, Tesuro Yuki đã từ chức sau khi đội tuyển nữ Myanmar đã phải chia tay SEA Games 33 ngay từ vòng bảng.

Tuyển nữ Myanmar (áo trắng) nhận thất bại 0-2 trước tuyển nữ Việt Nam và chia tay SEA Games 33 ngay từ vòng bảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù thắng hai trận liên tiếp trước tuyển nữ Philippines và tuyển nữ Malaysia, nhưng việc để thất bại trước tuyển nữ Việt Nam ở lượt đấu cuối vòng bảng hôm 11/12 đã khiến tuyển nữ Myanmar không thể giành vé vào bán kết (tuyển nữ Myanmar thua Việt Nam và Philippines về hiệu số bàn thắng dù cả ba đội cùng có 6 điểm).

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ SEA Games 1995, bóng đá nữ Myanmar bị loại ngay từ vòng bảng, một kết quả gây bất ngờ đối với người hâm mộ và giới chuyên môn và khiến HLV Tesuro Yuki phải rời "ghế nóng" .

Trong suốt lịch sử tham gia SEA Games, tuyển nữ Myanmar luôn là một đội bóng mạnh trong khu vực. Tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia dưới sự dẫn dắt của HLV Tesuro Yuki, tuyển nữ Myanmar đã giành vị trí Á quân.

Và ở giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, tuyển nữ Myanmar một lần nữa về nhì khi để thua đội tuyển nữ Australia ở trận chung kết.

Tuy nhiên ở những giải đấu lớn như vòng loại Olympic và vòng loại Cúp châu Á, Myanmar đều bị loại. Việc bị loại ở vòng bảng SEA Games như là "giọt nước tràn ly" khiến HLV Tesuro Yuki phải từ chức sau 2 năm ngồi "ghế nóng".

"Chúc ông Tesuro Uki mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai", thông báo của MFF cho biết.