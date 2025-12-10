Giám đốc Sở NN&MT: "Ngay cả tôi nếu mở bản đồ ra xem cũng rất khó hiểu"

Ngày 10/12, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 34, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đại biểu Phạm Nghĩa đặt câu hỏi về tiến độ xây dựng bản đồ ngập lụt, tránh trú an toàn và việc công khai đến từng người dân, thôn xóm nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Trả lời chất vấn, ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Tĩnh, thừa nhận rằng việc ứng dụng bản đồ ngập lụt thời gian qua còn hạn chế.

Ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, trả lời chất vấn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ông cho biết mục tiêu của việc xây dựng bản đồ để người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin. Ông ví dụ trong tương lai, người dân chỉ cần gõ vào Google mực nước tại một điểm, sẽ biết vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập bao nhiêu diện tích, bao nhiêu hộ dân bị ảnh hưởng và mức độ ngập sâu thế nào.

Ông Huấn cũng cho biết thực trạng trước đây một số bản đồ được xây dựng nhưng rất khó tiếp cận. "Ngay cả tôi nếu mở bản đồ ra xem cũng rất khó hiểu. Vì vậy, tới đây chúng tôi sẽ hiện đại hóa toàn bộ hệ thống bản đồ này", ông nói.

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thực tế, Sở NN&MT đã đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương, giúp người dân dễ nhận biết và chủ động phòng tránh thiên tai.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Văn Nguyễn).

Dù vậy, theo ông Huấn, nguồn lực xây dựng hệ thống bản đồ khá lớn. Vì thế, Sở này "xin phép nợ cử tri và đại biểu", cam kết sẽ triển khai trong thời điểm phù hợp.

"Khi hoàn thành, bản đồ sẽ rất hữu ích cho người dân trong việc theo dõi an toàn hồ đập và phòng chống thiên tai", Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh nói thêm.

Tại kỳ họp, một số đại biểu mong muốn Sở NN&MT báo cáo rõ hơn về quy trình xả lũ an toàn ở các công trình thủy điện, thủy lợi để bảo đảm tài sản tính mạng cho người dân trong mùa mưa bão.

Giải đáp ý kiến đại biểu, Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết toàn tỉnh có 348 hồ thủy lợi, thủy điện; trong đó 49 hồ có dung tích dự trữ 1.000.000m3 nước trở lên, 10 hồ có 3.000.000m3 trở lên.

Vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ xảy ra ngập lụt hồi cuối tháng 10 (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Huấn khẳng định các hồ đập thủy lợi, thủy điện tuân thủ thời gian và quy trình xả lũ. Tuy nhiên, ông cho rằng trong bối cảnh tình hình thời tiết cực đoan, mưa lớn diễn biến phức tạp, việc ngập nước ở vùng hạ du khó tránh khỏi.

Đối với việc thông báo xả lũ, ông Huấn cho hay, ngoài báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, các thông tin còn được gửi đến người dân qua nhiều kênh Zalo, tin nhắn, loa phát thanh; thời gian thông báo trước 24 giờ, 12 giờ hoặc 1-2 giờ tùy mức độ khẩn cấp của tình huống.

Trước khi xả lũ, đơn vị vận hành hồ cũng phát thêm tín hiệu cảnh báo bằng kẻng hoặc loa phát thanh.

Theo ông Lê Ngọc Huấn, Sở NN&MT đã tham mưu hiệu quả công tác cắt lũ cho các địa phương. Điển hình, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang từ năm 2020 đến nay góp phần cắt lũ cho vùng hạ du địa phận Vũ Quang và giảm lũ cho địa phận Hương Khê, Hương Sơn.

Thời gian tới, Sở NN&MT sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy trình điều tiết hồ và điều chỉnh mục tiêu vận hành của các hồ thủy lợi cho phù hợp thực tế.

Kỳ họp thứ 34, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác theo quy định.