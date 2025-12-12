Người đàn ông bị cuốn cánh tay vào máy xay thịt ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, gần 10h ngày 12/12, ông Đ.B.T. (37 tuổi) ngụ khu phố Tây, phường Lái Thiêu, TPHCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), vận hành chiếc máy xay thịt để chế biến thực phẩm tại nhà.

Người đàn ông bị cuốn cánh tay vào máy xay thịt (Ảnh: Công an cung cấp).

Bất ngờ, ông T. bị chiếc máy cuốn cả cánh tay trái vào bên trong gây chấn thương nặng và mắc kẹt.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 30 nhanh chóng đến hiện trường tiến hành các biện pháp kỹ thuật nhằm tháo gỡ thiết bị, giải phóng phần tay bị kẹt cho nạn nhân.

Đồng thời, nhân viên y tế cũng có mặt để truyền nước, ướp lạnh phần cánh tay cho người này.

Sau khoảng 30 phút, nạn nhân được giải cứu thành công và chuyển đi cấp cứu. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Lái Thiêu xử lý.