Tài xế dừng ô tô giữa đường chặn xe khác vì xin vượt không nhường đường

Chiều 12/12, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về clip ghi lại vụ tài xế ô tô chặn đầu xe khác trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang) và chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hơn 3 phút ghi lại cảnh một ô tô màu trắng, biển số 79H-036xx, cố tình dừng giữa đường Nguyễn Tất Thành nhằm chặn đầu ô tô lưu thông cùng chiều. Việc dừng ô tô giữa đường khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực này.

Tài xế lái ô tô mang biển số 79H-036.xx dừng phương tiện giữa đường Nguyễn Tất Thành, phường Nam Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi dừng xe, tài xế mở cửa, bước xuống, lớn tiếng chửi bới và đe dọa hành hung người điều khiển xe phía sau, với lý do “xin vượt nhưng người đi trước không nhường đường”.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều người bức xúc, cho rằng hành vi của tài xế 79H-036.xx có dấu hiệu côn đồ, đồng thời kiến nghị lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, chấn chỉnh.

Trước đó, nhiều người dân cũng gửi hình ảnh và clip phản ánh tình trạng tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc tỉnh Khánh Hòa. Các đơn vị cảnh sát giao thông đã tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.