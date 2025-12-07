Thông tuyến đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng sau nhiều ngày tê liệt vì sạt lở

Ngày 7/12, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền, Lâm Đồng, cho biết, lực lượng chức năng đã di chuyển đất đá tại các vị trí sạt lở trên đèo Gia Bắc, thông xe tuyến này vào chiều cùng ngày.

Lực lượng chức năng di chuyển đất đá, thông tuyến đèo Gia Bắc (Ảnh: Văn Minh).

Những ngày qua, đơn vị thi công là Công ty 886 Thành Nam đã huy động nhiều công nhân cùng hàng loạt máy múc, xe tải để khơi thông đất đá tại các vị trí sạt lở. Đối với điểm sạt quy mô lớn, lực lượng chức năng nỗ lực khơi thông 1 làn để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khuya 3/12, do mưa lớn kéo dài khiến taluy dương, âm trên đèo Gia Bắc (tuyến quốc lộ 28), đoạn thuộc xã Sơn Điền xảy ra sạt lở, gây tê liệt giao thông.

Ô tô lưu thông qua đèo Gia Bắc (Ảnh: Văn Minh).

Cơ quan chức năng ghi nhận tuyến đèo có 5 điểm sạt trượt, trong đó nhiều vị trí có khối lượng lớn đất đá đổ ập, vùi lấp bề mặt đường đèo.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng chục người đi trên 20 ô tô bị mắc kẹt giữa các điểm sạt lở, cơ quan chức năng phải thực hiện các biện pháp giải cứu.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km, nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1 với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt với TPHCM.