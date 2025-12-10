Đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM về trạm sạc xe điện

Sáng 10/12, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề cuối năm), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bước vào phiên chất vấn tại hội trường.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm đã trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu, trong đó có nội dung về phát triển xe điện.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trả lời chất vấn của các đại biểu (Ảnh: Q.Huy).

Đại biểu Trần Quang Thắng cho rằng, để phát triển xe điện, cần phải xây dựng các trạm sạc điện. Do đó, đại biểu Thắng đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ mặt bằng, vị trí trạm sạc và giá điện sạc trên địa bàn TPHCM.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Quang Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, TPHCM hiện có 627 xe buýt sử dụng điện, 251 xe buýt sử dụng khí CNG trên tổng 2.386 phương tiện và 5 trạm sạc cho xe buýt với số lượng 56 trụ sạc siêu nhanh (công suất 120-240kw), đáp ứng được khoảng 700 xe buýt điện.

Ngoài ra, TPHCM còn có hơn 13.000 xe taxi điện (chiếm 71%), khoảng 25.000 xe máy điện để vận chuyển hành khách. Bên cạnh đó, thành phố cũng có gần 40.000 ô tô điện và gần 87.000 xe máy điện và hàng nghìn trụ sạc, cổng sạc.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, với khuyến cáo chung của thế giới là khoảng 10 xe ô tô/trụ sạc và 50 xe máy/trụ sạc, TPHCM cần khoảng 3.960 trụ sạc cho ô tô và khoảng 1.740 trụ sạc cho xe máy điện, về cơ bản số lượng trạm sạc cho ô tô đã đáp ứng nhu cầu hiện trạng.

Đại biểu Trần Quang Thắng đặt câu hỏi về phát triển trạm sạc xe điện (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuy nhiên, thời gian tới TPHCM còn tiếp tục phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện, do đó thành phố cần phát triển thêm về hạ tầng trạm sạc điện/tủ đổi pin để đáp ứng nhu cầu phát triển xe điện trên địa bàn thành phố trong tương lai.

Theo ông Trần Quang Lâm, Sở Xây dựng TPHCM đang phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) xây dựng Đề án phát triển hệ thống trạm sạc công cộng, dự kiến sẽ hoàn thành đề án vào cuối năm nay. Sở Xây dựng cũng đang hoàn chỉnh Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố trên cơ sở Nghị quyết 98.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM đã và đang triển khai các công việc, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển hệ thống trạm sạc điện để thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, trong đó có việc nghiên cứu triển khai lắp đặt tích hợp trụ sạc điện với trụ chiếu sáng tại một số tuyến đường hiện đang cho phép đậu đỗ, phù hợp với thực tế. Đồng thời, đơn vị đã rà soát các vị trí đất công cộng, đất trống, bãi đỗ xe, vỉa hè có đủ mặt bằng để xem xét bố trí các trụ sạc điện/tủ đổi pin...