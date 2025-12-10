Lâm Đồng đề nghị rút 55.000ha khỏi quy hoạch khoáng sản do chồng lấn

Ngày 10/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương có văn bản, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, rà soát, đưa những khu vực không phân bố quặng, khu vực các công trình thủy lợi, đường giao thông, khu dân cư ra khỏi quy hoạch bauxite với tổng diện tích khoảng 55.000ha. Đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác titan hơn 800ha.

Một hộ dân tại tỉnh Lâm Đồng không thể xây dựng nhà cửa do vướng quy hoạch khoáng sản (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, địa phương có thế mạnh về bauxite, titan, song quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản của Chính phủ đã chồng lấn với các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương.

Ngoài ra, các khu dân cư hiện hữu, các công trình giao thông, năng lượng, thủy lợi cũng bị quy hoạch khoáng sản chồng lấn, ảnh hưởng đến việc đầu tư, xây dựng, ảnh hưởng đời sống của người dân.

Trước đó, như Dân trí thông tin, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biển và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc nhà máy chế biến khoáng sản ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo quyết định này, tỉnh Lâm Đồng có diện tích trong vùng quy hoạch bauxite hơn 244.000ha, trữ lượng 5,89 tỷ tấn (chiếm 79,7% cả nước); titan 15.200ha, trữ lượng 124 triệu tấn (chiếm 83% titan cả nước).

Diện tích quy hoạch ở phạm vi lớn, chồng lấn lên một số dự án giao thông trọng điểm của Lâm Đồng như cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; bao trùm lên các khu dân cư hiện hữu, vườn tược, đất sản xuất của người dân…