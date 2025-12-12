Tây Ninh sắp lập trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học - công nghệ

Ngày 12/12, UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì Diễn đàn quốc tế Asia R&D Connect 2025, sự kiện nhằm thúc đẩy kết nối tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển vùng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học Kinh tế TPHCM) phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế.

Diễn đàn là bước tiến trong cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sự kiện tạo không gian để chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương chia sẻ mô hình, sáng kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ các bài toán phát triển của Tây Ninh trong giai đoạn hội nhập.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: An Huy).

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, tỉnh mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, các viện, trường học và chuyên gia quốc tế để xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu - phát triển mang tầm khu vực.

Theo ông, Nghị quyết 57 là bước đột phá trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đồng thời là tín hiệu để các địa phương xác lập tầm nhìn phát triển mới.

Trong bối cảnh chủ trương hợp nhất địa giới hành chính cấp tỉnh Tây Ninh - Long An, việc triển khai Nghị quyết 57 càng có ý nghĩa khi mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và khai thông nguồn lực tri thức.

Tây Ninh xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, xây dựng khung chính sách, tỉnh định hướng chuyển từ tư duy đầu tư R&D thuần túy sang quản trị khoa học – công nghệ, tạo tín hiệu rõ để doanh nghiệp tham gia.

Các đại biểu tham dự diễn đàn quốc tế Asia R&D Connect 2025 (Ảnh: An Huy).

Thứ hai, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh hình thành các cấu phần cốt lõi, nâng cấp hạ tầng số, tích hợp dữ liệu và vận hành nền tảng số phục vụ quản lý, cung cấp dịch vụ công; kinh tế số được định hướng lan tỏa vào các lĩnh vực.

Thứ ba, tỉnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tây Ninh đặt mục tiêu hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo vận hành thực chất, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh, dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới.

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, cho rằng, Tây Ninh hội tụ ba điều kiện để hình thành Asia R&D Hub (trung tâm nghiên cứu - phát triển cấp khu vực). Đó là, nền tảng kinh tế - xã hội ổn định, nhu cầu nghiên cứu ứng dụng lớn và sự sẵn sàng hợp tác của địa phương. Mô hình này giúp chuyển hóa tri thức thành giải pháp phát triển, thay vì chỉ dừng ở đào tạo, nghiên cứu học thuật.

Nếu triển khai thành công, Asia R&D Hub có thể nhân rộng sang các địa phương khác, góp phần hình thành mạng lưới nghiên cứu ứng dụng cấp vùng và mở ra hướng đi mới trong vai trò phát triển địa phương.