Loạt ứng dụng nhắc nhở biển giao thông, camera "phạt nguội" hỗ trợ tài xế

Việc kiểm soát tốc độ, đi đúng làn và chấp hành đúng biển báo giao thông là điều vô cùng cần thiết với các tài xế ô tô. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thiếu tập trung hoặc “lạ đường”, người lái có thể vô tình mắc phải lỗi vi phạm giao thông.

Các ứng dụng cảnh báo giao thông có thể hỗ trợ phần nào cho người dùng, đặc biệt khi các khu vực trung tâm như Hà Nội bắt đầu vận hành hơn 1.800 camera AI, nhằm hỗ trợ xử lý vi phạm và điều khiển giao thông tự động. Tất nhiên, việc chú ý quan sát biển báo giao thông trên thực tế vẫn là quan trọng nhất.

Vietmap Live

Trong các ứng dụng cảnh báo giao thông trên thị trường, Vietmap Live là một trong những cái tên có độ phổ biến cao, được đánh giá là có tính chính xác cao và được cập nhật thường xuyên. Nhưng để mở khóa toàn bộ tính năng, người dùng cần mua dưới dạng thuê bao với mức phí là 590.000 đồng/năm.

Sau khi cài đặt kích hoạt, Vietmap sẽ sử dụng định vị GPS từ người dùng và dữ liệu tốc độ thực tế của đường đi để cảnh báo khi tài xế điều khiển xe quá tốc độ cho phép. Ngoài ra, ứng dụng này còn cập nhật hệ thống camera thường xuyên, hay các điểm cấm dừng, cấm đỗ, cấm rẽ…

Ứng dụng Vietmap Live có tính năng cảnh báo trước. Ví dụ, trước khi di chuyển đến khu vực giới hạn tốc độ hoặc khu dân cư, hệ thống sẽ thông báo bằng âm thanh (Ảnh: Tinh tế).

GOFA

Tương tự Vietmap Live, người dùng sử dụng GOFA có thể mua bản Pro để mở khóa nhiều tính năng như: trợ lý ảo GO-GPT, cảnh báo thông tin thời gian thực hay chỉ dẫn trạm xăng/trạm sạc. So với Vietmap Live, GOFA Pro có mức phí dễ tiếp cận hơn, hiện tại là 199.000 đồng/năm (giá gốc 350.000 đồng).

Khi sử dụng, GOFA cung cấp biển báo tốc độ, camera giao thông, khu vực cấm vượt hay biển báo ra/vào khu dân cư… bằng hình ảnh và âm thanh. Với phiên bản Pro, ứng dụng này có chế độ không bản đồ (Auto-focus), tập trung hiển thị các cảnh báo và thông tin quan trọng.

Khi sử dụng chế độ Auto-focus của GOFA kèm DVD Android hoặc Android Box, người dùng có thể chia đôi màn hình như ảnh trên, sử dụng song song bản đồ của Google Maps (Ảnh: GOFA).

Tính năng cảnh báo giao thông theo thời gian thực của GOFA Pro được đánh giá cao khi có khả năng cập nhật các sự kiện như ùn tắc, tai nạn hay ngập lụt tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM. Ngoài ra, GOFA Pro còn có chế độ “bong bóng”, cho phép người dùng nhận cảnh báo khi sử dụng ứng dụng khác như YouTube, Spotify…

Wyn

Nếu sử dụng miễn phí không đăng nhập với Wyn, người dùng vẫn sử dụng được tính năng cảnh báo biển báo giao thông và tốc độ giới hạn. Nhưng theo đánh giá của người dùng, ứng dụng này bật quảng cáo khá nhiều khi không trả phí, và tốc độ hiển thị có sai lệch nhẹ so với thực tế.

Khi trả mức phí là 199.000 đồng/năm, người dùng sẽ được mở khóa các tính năng như: cảnh báo camera giao thông, cảnh báo vượt quá tốc độ bằng âm thanh, biển cấm vượt… Ngoài ra trên phiên bản mới nhất, ứng dụng này đã có chế độ “bong bóng” tương tự GOFA Pro.

Wyn có mức phí dễ tiếp cận nhưng bị đánh giá là không cập nhật thường xuyên như các ứng dụng khác (Ảnh chụp màn hình).

GSpeed

GSpeed là một widget (tiện ích) tích hợp trên các ứng dụng, cho phép người dùng sử dụng bản đồ như Google Maps nhưng có thêm cảnh báo tốc độ và cảnh báo camera giao thông. Tuy nhiên, phần mềm này cần trả phí với gói cước cơ bản là 330.000 đồng/năm.

Khi kích hoạt, GSpeed sẽ hiển thị tốc độ di chuyển và tốc độ tối đa cho phép ở một góc trên màn hình, tùy theo cách người dùng điều chỉnh. Trong trường hợp vượt quá tốc độ cho phép, ứng dụng này sẽ cảnh báo bằng âm thanh.

Với Gspeed, người dùng có thể thiết lập khoảng cách cảnh báo tới điểm thay đổi tốc độ tối đa cho phép (Ảnh: ICAR Gspeed).

Waze

Đây là một ứng dụng miễn phí thuộc Google, có khả năng cảnh báo tốc độ, cảnh báo tình hình giao thông và cảnh báo camera giao thông. Tuy nhiên, ứng dụng này không được cập nhật theo hệ thống, mà được cộng đồng người dùng chia sẻ và cảnh báo theo thời gian thực.

Do đó, tính chính xác của Waze không cao, nhưng có thể xem là giải pháp giúp tài xế nắm thêm thông tin khi tham gia giao thông.

Waze tích hợp thêm cảnh báo vào Google Maps (Ảnh: VOZ).

Với những ứng dụng cảnh báo giao thông trên, tài xế ô tô có thể chấp hành các quy định khi lưu thông tốt hơn, đồng thời tránh vi phạm hành chính. Nghị định 168/2024/NĐ-CP được áp dụng từ đầu năm 2025 đã thay đổi nhiều mức xử phạt hành chính, đồng thời tích hợp hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Đặc biệt khi kết hợp cùng hệ thống camera AI, tài xế tham gia giao thông cần tập trung tuyệt đối để tránh mắc lỗi. Sau khi triển khai hơn 1.800 camera AI, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu lắp hơn 40.000 camera đến năm 2030, trong đó hơn 16.000 phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.