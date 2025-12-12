Trung tâm Tình nguyện Quốc gia lên tiếng về dự án “Nuôi em”

Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến tính minh bạch của dự án “Nuôi em” và một số dự án cùng tên tại các địa phương, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (TƯ Hội LHTNVN) vừa phát đi thông cáo báo chí, khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHTNVN) không tổ chức, không điều phối và không giám sát dự án này.

Theo thông cáo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ và đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính hay kiểm soát tài chính đối với các nhóm này.

Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới.

Ông Hoàng Hoa Trung (đeo khăn rằn), chủ dự án "Nuôi em" trong một chương trình thiện nguyện (Ảnh: Dự án Nuôi em).

Hội LHTNVN khẳng định, dự án “Nuôi em” do ông Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập, Trung Tâm tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức hay giám sát.

Hội LHTNVN cũng cho biết đang rà soát việc ông Trung dùng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án.

Liên quan việc tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, Trung Tâm tình nguyện Quốc gia cho biết trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội ở vùng khó khăn, đơn vị có nhận các khoản tài trợ, trong đó có nguồn do nhóm ông Trung huy động. Tuy nhiên, đây là các công trình riêng biệt, được ký thỏa thuận và lập hồ sơ đầy đủ, không thuộc dự án “Nuôi em”.

Thông cáo cũng nêu rõ dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga triển khai không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Việc bà Nga được đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung chỉ mang tính điều phối nội bộ, không phải căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm.

Nếu có việc sử dụng danh nghĩa này để gây quỹ cho dự án cá nhân, đó là hành vi mạo nhận, không thuộc phạm vi cho phép hay quản lý của Trung tâm.

Về quan điểm chung, Trung ương Hội LHTNVN cho biết hoạt động thiện nguyện tự phát trong cộng đồng có giá trị tích cực, song cần khuôn khổ pháp lý đầy đủ để đảm bảo minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Hội kiến nghị cơ quan chức năng sớm ban hành quy định đối với câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các đơn vị trong mạng lưới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vì cộng đồng.

Trung ương Hội LHTNVN đề nghị báo chí và công chúng tiếp tục phản ánh khách quan, đồng thời chờ kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến dự án “Nuôi em”.