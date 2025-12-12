Phát hiện đại bàng nâu quý hiếm bị thương, người dân giao nộp công an

Ngày 12/12, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) xác nhận đang tiếp nhận và chăm sóc một cá thể đại bàng đầu nâu bị thương, được Công an xã Thuần Trung (Nghệ An) bàn giao.

Theo thông tin từ lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, cá thể đại bàng này bị tổn thương một bên cánh, không thể bay. Các cán bộ chuyên trách đang tích cực theo dõi, chăm sóc với hy vọng chim sẽ sớm hồi phục và đủ điều kiện để tái hòa nhập môi trường tự nhiên.

Cá thể đại bàng đầu nâu bị thương được người dân phát hiện và giao nộp cho công an (Ảnh: Công an xã Thuần Trung).

Trước đó, anh Nguyễn Viết Quân (SN 2001, trú tại xóm Mỹ Trung, xã Thuần Trung) phát hiện cá thể đại bàng đầu nâu này trong tình trạng bị thương nặng ở cánh khi đang đi làm.

Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, anh Quân đã đưa chim về nhà chăm sóc và thông báo cho Công an xã Thuần Trung. Lực lượng công an sau đó đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cá thể chim cho Vườn quốc gia Pù Mát.

Cá thể đại bàng đầu nâu được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để cứu hộ (Ảnh: Công an xã Thuần Trung).

Đại bàng đầu nâu là loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm nhóm IB. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển trái phép loài này đều có thể bị xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an xã Thuần Trung đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, không tiêu thụ động vật hoang dã và chim di cư. Đồng thời, khuyến khích người dân chủ động giao nộp các công cụ săn bắt và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.