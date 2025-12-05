Đèo Prenn ở Đà Lạt thông xe 3 ngày cuối tuần theo khung giờ cố định

Ngày 5/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, điểm sạt lở trên đèo Prenn, tuyến quốc lộ 20, đoạn thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, đang được xử lý, cơ quan chức năng mở đường để phương tiện lưu thông (trừ xe tải) từ ngày 5 đến ngày 7/12.

Theo đó, ngày 5/12, các phương tiện lưu thông từ 9h đến 22h; ngày 6-7/12, thời gian di chuyển trên đèo được quy định trong khung thời gian 5-22h; ngoài thời gian này, các phương tiện lưu thông theo hướng tuyến khác để đảm bảo an toàn.

Điểm sạt lở trên đèo Prenn hôm 4/12 (Ảnh: Minh Hậu).

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, mưa lũ có diễn biến phức tạp trong khi đèo Prenn đang được sửa chữa nên cơ quan này khuyến cáo người dân chú ý quan sát khi lưu thông qua đèo; chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng của cơ quan chức năng.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, phường Xuân Hương - Đà Lạt bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (UBND tỉnh Lâm Đồng) được đề nghị lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng phương án thi công, phân luồng giao thông.

Cây rừng cùng khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, trưa 4/12, do mưa kéo dài, khối lượng lớn đất, đá cùng cây rừng từ taluy dương cao hàng chục mét đổ ập xuống, vùi lấp bề mặt đường đèo Prenn. Vị trí sạt lở nằm gần Khu du lịch thác Datanla, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại hiện trường, đất đá, cây rừng từ taluy trên cao vẫn dịch chuyển, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt. Cơ quan chức năng buộc đóng đèo, cấm phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Đèo Prenn và Mimosa có chiều dài lần lượt là 10km và 11km, đều nằm trên quốc lộ 20, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt với các tỉnh phía Nam.