Trên trang web chính thức, Samsung đăng tải thông tin về một bộ sạc nhanh có công suất 60W. Đáng chú ý, hiện chưa có bất cứ mẫu điện thoại nào của Samsung hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Mô hình Galaxy S26 Ultra.

Theo PhoneArena, việc này giống như một động thái ngầm xác nhận dòng sản phẩm Galaxy S26 Ultra chuẩn bị ra mắt sẽ được nâng cấp sạc nhanh lên mức công suất 60W.

Một số thông tin rò rỉ trước đó tiết lộ dung lượng pin trên Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên dung lượng 5.000mAh. Việc tăng công suất sạc từ 45W lên 60W được kỳ vọng giúp người dùng có thể sạc thiết bị nhanh hơn.

Theo tờ Money Today của Hàn Quốc, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2/2026. Khoảng thời gian này muộn hơn một tháng so với thế hệ Galaxy S25.

Dự kiến, thế hệ Galaxy S26, bao gồm cả phiên bản Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất, sẽ được trang bị bộ xử lý Exynos 2600. Theo Geekbench, bộ xử lý này đạt 3.455 điểm đơn nhân và 11.621 điểm đa nhân. Những con số này đều vượt trội hơn so với chip của Qualcomm và Apple.

Để so sánh, Snapdragon 8 Elite có điểm hiệu năng đơn nhân và đa nhân lần lượt là 2.865 và 9.487 điểm. Trong khi đó, chip A19 Pro của Apple có điểm hiệu năng đơn nhân và đa nhân lần lượt là 3.753 và 9.702 điểm.

Theo GSMArena, mẫu Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị công nghệ màn hình Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ màn hình CoE đã được Samsung ứng dụng trên một số dòng sản phẩm màn hình gập của hãng, bắt đầu từ phiên bản Galaxy Z Fold3. Galaxy S26 Ultra dự kiến trở thành chiếc điện thoại dạng thanh đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ này.