Loạt nguyên cán bộ ở tỉnh Quảng Nam cũ bị kỷ luật Đảng

UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo trình Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025.

Theo nội dung báo cáo, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý ông Tạ Trần Cảnh, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ) có hành vi nhũng nhiễu trong khi thi hành công vụ.

Trụ sở UBND xã Tam Hải thời điểm hiện tại thuộc thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong công tác tự kiểm tra, Đảng ủy xã Tam Xuân I (huyện Núi Thành cũ) phát hiện ông Nguyễn Đình Kiên, công chức Văn hóa - Xã hội, đã chiếm dụng tiền của các đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Kiên bị đình chỉ công tác và thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Anh Quân, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân I, bị kỷ luật khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, ký ủy quyền để cấp dưới là ông Kiên chiếm dụng tiền.

Công tác giải quyết tố cáo cũng phát hiện một vụ việc tham nhũng tại xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành cũ), liên quan Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lý và công chức Tư pháp - Hộ tịch Trần Ngọc Vũ, trong chứng thực giao dịch đất đai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Núi Thành (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Huyện ủy Núi Thành cũ cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lý và khai trừ khỏi Đảng đối với ông Vũ.

Trong khi đó, qua hoạt động thanh tra, cơ quan chức năng đã chuyển 3 hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và Công an huyện Đại Lộc (cũ) để điều tra theo thẩm quyền.

Ở mảng điều tra và xét xử, Công an thành phố đã khởi tố, thụ lý 47 vụ với 76 bị can về tham nhũng, tiêu cực; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 33 vụ với 56 bị can, còn 11 vụ đang điều tra.

Viện kiểm sát các cấp đã thụ lý và giải quyết toàn bộ 21 vụ với 43 bị can. Tòa án nhân dân thành phố thụ lý 45 vụ/71 bị cáo, đã xét xử 40 vụ/63 bị cáo, còn 5 vụ đang trong quá trình giải quyết.