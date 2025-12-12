Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ được thông xe vào ngày 19/12

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, được khởi công ngày 1/1/2023. Dự án có tổng mức đầu tư 20.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km, đoạn qua tỉnh Gia Lai dài 27,7km. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ được khánh thành, thông xe vào ngày 19/12 (Ảnh: Thanh Xuân).

Trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi, 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Trong đó, hầm xuyên núi số 3 dài 3,2km, đây là hầm dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, lớn thứ ba cả nước sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu đã triển khai 50 mũi thi công với hơn 3.000 nhân sự và 1.140 thiết bị.

Đến thời điểm này, dự án cơ bản hoàn thành và sẽ khánh thành, thông xe vào ngày 19/12, vượt tiến độ 8 tháng.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi (Ảnh: Thanh Xuân).

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hoàn thành đóng góp quan trọng vào mục tiêu lớn của quốc gia là hoàn thành hơn 3.000km cao tốc trên cả nước. Tuyến đường sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông trên quốc lộ 1, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, phát triển du lịch… cho tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.