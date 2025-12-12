Một vận động viên nhảy dù ở Australia rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị treo lơ lửng ở đuôi máy bay do dù dự phòng bị mắc kẹt.

Sự cố xảy ra vào cuối tháng 9 gần sân bay Tully ở vùng Bắc Queensland, Australia. Tuy nhiên vào ngày 11/12, Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB) mới công bố đoạn video liên quan tới sự việc.

Cảnh người đàn ông nhảy từ độ cao 4.500m nhưng dù bị mắc vào đuôi máy bay (Nguồn video: Jarrad Nolan).

Đó là cảnh tượng một vận động viên nhảy dù rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị treo lơ lửng dưới gầm máy bay. Tai nạn xảy ra sau khi người đàn ông thực hiện cú nhảy từ máy bay và dù dự phòng bị mắc kẹt khiến anh lơ lửng giữa không trung.

Được biết, đó là chuyến đi của câu lạc bộ Far North Freefall (FNFF) thuê máy bay Cessna Caravan, cất cánh từ sân bay Tully, chở nhóm vận động viên nhảy dù lên độ cao 4.500m. Máy bay cất cánh lúc 9h50 theo giờ địa phương.

Khi máy bay đạt đến độ cao yêu cầu, phi công ra hiệu cho cuộc nhảy dù bắt đầu. Tuy nhiên, khi người nhảy đầu tiên trèo ra khỏi cửa cuốn, tay nắm dù phụ của người này mắc vào cánh tà đang mở một phần khiến dù phụ bung ngay lúc anh bước ra khỏi cửa máy bay.

Khoảnh khắc người đàn ông nhảy dù bị mắc kẹt vào đuôi máy bay và lơ lửng ở độ cao 4.500m (Ảnh cắt từ video).

Sau đó, dù phụ bị kéo giật và mắc ở đuôi máy bay. Sự cố khiến vận động viên bị treo lơ lửng phía sau thân máy bay khi đang ở độ cao hơn 4.500m. ATSB cho biết, cú giật mạnh khiến bộ phận ổn định trái của máy bay bị hư hại.

Ban đầu, phi công không biết có chuyện gì xảy ra. Máy bay chồm đầu lên rồi tốc độ giảm nhanh. Phi công nghĩ máy bay bị giảm tốc nên đã đẩy mũi xuống và giảm công suất để kiểm soát.

Lúc này, 13 vận động viên nhảy dù đã thoát khỏi máy bay, còn 2 người khác đứng ở cửa. Họ ở lại cho tới khi thấy người đàn ông bị mắc kẹt dùng dao cắt 11 dây dù phụ khiến dù rách và giải thoát anh khỏi đuôi máy bay.

Sau đó, nam vận động viên rơi tự do và có thể tự mở dù chính. Thời điểm đó, dù chính bị rối dây nhưng vẫn bung được, giúp vận động viên hạ cánh an toàn. Anh chỉ bị thương nhẹ, không gây nguy hiểm tới tính mạng.

Chia sẻ nhận định về vụ việc, đại diện của ATSB cho rằng, việc người nhảy dù phải mang theo dao móc và chú ý tới các tay nắm dù là điều đặc biệt quan trọng trong nhiều tình huống khẩn cấp.

"Việc mang theo dao móc khi nhảy dù không bắt buộc, nhưng có thể cứu mạng trong trường hợp dù dự phòng bung sớm ngoài ý muốn", vị đại diện lên tiếng.

Trong khi đó, phi công khi thấy có thể kiểm soát được độ cao đã cho máy bay hạ cánh an toàn.

Mới đây theo cuộc điều tra của ATSB, máy bay không được xếp tải đúng quy định. Tuy nhiên yếu tố này không góp phần gây ra tai nạn.

Hiện đại diện của câu lạc bộ Far North Freefall chưa lên tiếng chính thức liên quan tới vụ việc.

Theo các chuyên gia, khi nhảy dù bị mắc kẹt dây dù (rối dù, dù dự phòng bị vướng vào vật cản như dây điện), người nhảy dù cần giữ bình tĩnh, sử dụng dao móc dù để cắt dây rối.

Nếu ở gần dây điện, cần hợp tác với lực lượng cứu hộ cắt điện toàn bộ khu vực để đảm bảo an toàn khi tiếp đất hoặc được giải cứu. Đây là tình huống nguy hiểm, đòi hỏi kỹ năng xử lý nhanh và sự hỗ trợ kịp thời.