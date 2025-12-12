Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Tại Hải Phòng, lễ ra quân diễn ra ở Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính và Bến tàu công vụ Cát Hải, với gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, cảnh sát biển và lực lượng cơ sở tham gia.

Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng diễu hành trên đường phố ngày 12/12 (Ảnh: Đ.X.).

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an Hải Phòng diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 16/3/2026; nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; trọng tâm là các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện quan trọng, các lễ hội đầu năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu lực lượng nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, chú trọng nhận diện các phương thức tội phạm mới.

Tại Quảng Ninh, theo lãnh đạo công an tỉnh này, lực lượng công an địa phương đặt mục tiêu bảo đảm an ninh trong bối cảnh cuối năm và trước các sự kiện lớn, khi tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu và hoạt động chống phá có nguy cơ gia tăng. Công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm liên quan pháo, giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tiến Trung yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kế hoạch, phát huy phong trào thi đua “Ba nhất”, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn gây mất ổn định an ninh.

Đợt cao điểm diễn ra từ 15/12 đến 16/3/2026 tại Hưng Yên, nhằm giữ vững an ninh chính trị, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn và lễ hội đầu năm.

Còn tại Hưng Yên, Công an tỉnh này cũng yêu cầu các đơn vị nắm chắc địa bàn, quản lý chặt cư trú, người nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; trấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen, hàng giả, vi phạm môi trường và an toàn thực phẩm. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra trọng án, tai nạn giao thông hay cháy nổ nghiêm trọng trong dịp cao điểm.

Ngay sau các lễ phát động, lực lượng công an 3 tỉnh đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát, truy quét tội phạm, quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và các sự kiện trọng đại của đất nước.