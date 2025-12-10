Kiểm lâm Đồng Nai truy bắt khỉ hoang tấn công nhiều người giữa phố

Ngày 10/12, ông Ngô Văn Vinh, Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai), cho biết, lực lượng kiểm lâm đang tăng cường lực lượng truy bắt những con khỉ hoang thường xuyên tấn công người dân tại khu vực đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Theo ông Vinh, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai thường xuyên đặt bẫy, bắt được một số con khỉ hoang tại trung tâm TP Biên Hòa cũ. Hiện, lực lượng kiểm lâm tiếp tục đến các quán ăn, quán cà phê khỉ hoang thường xuất hiện tấn công người dân trên đường Võ Thị Sáu để đặt bẫy và truy bắt.

Khỉ xuất hiện ở quán ăn trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Trước đó sáng 8/12, chị T. (ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) vào một quán ăn trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên) ăn sáng thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao tới vồ, cắn để lại dấu răng rõ ràng. Lo sợ mắc bệnh truyền nhiễm, chị T. đã đến trung tâm tiêm chủng tiêm vắc xin phòng ngừa.

Bà Loan, chủ quán ăn trên đường Võ Thị Sáu, cho biết, khỉ hoang thường xuyên xuất hiện từ nhiều tháng nay. Theo ghi nhận, có khoảng 4 con khỉ thường xuyên lui tới khu vực các quán ăn trên đường Võ Thị Sáu. Nhiều tháng nay, rất nhiều khách đến quán bị khỉ tấn công. Bà Loan đã báo lên UBND phường và lực lượng kiểm lâm.

Lực lượng kiểm lâm đặt bẫy khỉ tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Lãnh đạo UBND phường Trấn Biên, cho hay đã cử cán bộ phường đến khu vực khỉ xuất hiện để nắm tình hình và tìm hướng xử lý. Phường cũng đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo lực lượng dân quân đặt bẫy bắt khỉ để bàn giao cho lực lượng chức năng.