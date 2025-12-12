Sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Ngày 12/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông.

Kế hoạch nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, đợt cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn quốc với yêu cầu chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, dự báo đúng và xử lý kịp thời mọi nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và các vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trong năm 2026. Lực lượng CSGT phải triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc tại Hà Nội, TPHCM và các địa bàn trọng điểm.

"Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Cũng theo Cục CSGT, một trong những nội dung quan trọng của đợt cao điểm là CSGT sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Theo đó, Cục CSGT triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với bốn ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác gồm 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ, do chỉ huy có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò tổ trưởng.

Cùng với hoạt động tuần tra, Cục CSGT cũng yêu cầu 100% các tổ công tác sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, gồm camera cầm tay và camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình kiểm tra, xử lý tại điểm kiểm soát hoặc tại trạm CSGT.

Nhà chức trách cho biết biện pháp nêu trên nhằm phục vụ việc xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.