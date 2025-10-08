Trận lũ lụt lớn kỷ lục tại Thái Nguyên

Trong 2 ngày 6-7/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), tỉnh Thái Nguyên hứng chịu lượng mưa kỷ lục khiến nhiều nơi ngập lụt (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Tại các xã, phường như Yên Bình, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh... nước ngập sâu, diện rộng (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Lúc 22h ngày 7/10, cơ quan chuyên môn ghi nhận mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy chạm mức 29,78m, cao hơn mức lịch sử đợt bão Yagi năm 2024 (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Các tuyến phố tại tỉnh Thái Nguyên gần như biến thành sông. Phương tiện cơ giới đường bộ "chết cứng", thay vào đó, người dân sử dụng xuồng, thuyền để di chuyển (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Tại xóm Soi Cốc (phường Trung Thành), mực nước sông Cầu dâng cao cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến các tổ dân phố: Bến Cả, Đồng Lẩm, Đình Phú Cốc, Lợi Bến, Tân Thịnh 1, Tiến Bộ, Thanh Vân, khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Đêm 7/10, Đội Quản lý điện lực khu vực Thái Nguyên ra thông báo buộc phải tạm dừng cung cấp điện trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Quan Triều, Gia Sàng, Tích Lương và xã Tân Cương do thời tiết cực đoan mưa to dẫn đến tình trạng nước dâng cao ngập các thiết bị điện (tủ điện, trạm biến áp, công tơ điện...) (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Trong ảnh là tuyến đường ở phường Quang Triều. Dù ở trung tâm, khu vực này nhiều điểm ngập sâu đến 2-3m (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Chiều 7/10, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường (ở giữa) cùng Thiếu tướng Bùi Đức Hải (Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên) đã trực tiếp đi kiểm tra tại tuyến đê sông Cầu, khu vực chân cầu Bến Tượng (phường Phan Đình Phùng) (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, công an các đơn vị địa phương đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, công an các xã, phường, Đồn Công an khu công nghiệp Yên Bình và trên 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, thuyền, áo phao, phao dây… để ứng phó với lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Trong điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục mưa, lực lượng công an đã hỗ trợ di chuyển hàng trăm hộ dân, tài sản đến khu vực an toàn, trong đó có nhiều người già, phụ nữ, trẻ em; vận chuyển tiếp tế nhu yếu phẩm cho nhân dân ở những nơi bị cô lập (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Lực lượng chức năng sử dụng xuồng hơi để tiếp cận những hộ gia đình bị cô lập bởi nước lũ (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Công tác cứu trợ và di dời vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai, dù gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết, khu vực ngập sâu và đường tiếp cận hạn chế (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Tỉnh Thái Nguyên bố trí những điểm tạm trú, tránh lũ cho người dân (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Ngày 7/10, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên gia cố hàng trăm mét đê sông Cầu ở những vị trí xung yếu (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).