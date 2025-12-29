Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Tối 28/12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP Đà Nẵng) với sự tham gia của top 33 thí sinh.

Ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Phương Thanh, sinh năm 2005, quê Phú Thọ. Người đẹp cao 1,68m, nặng 52kg, số đo ba vòng 83-63-91cm. Cô hiện là sinh viên năm 3, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội).

Tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam Nguyễn Phương Thanh (Ảnh: Ban tổ chức).

Tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và quà tặng từ các nhà tài trợ.

Trong phần thi ứng xử cùng top 5, Nguyễn Phương Thanh nhận câu hỏi từ NSƯT Bùi Như Lai về việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam khi sinh viên bước vào môi trường quốc tế.

Nguyễn Phương Thanh trả lời tự tin, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, ý thức về cội nguồn và vai trò của bản sắc trong quá trình hội nhập.

"Nếu như ngày xưa ông cha ta lấy tinh thần đoàn kết để đấu tranh giành độc lập, thì thế hệ trẻ ngày nay, chúng ta cũng mang tinh thần đoàn kết ấy để giữ gìn nét đẹp hòa bình. Bản sắc không giúp chúng ta đứng ngoài thế giới mà giúp chúng ta đứng vững hơn trong thế giới", trích đoạn phần trả lời ứng xử của Nguyễn Phương Thanh.

Chia sẻ sau đăng quang, tân hoa hậu cho biết, cô từng tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và chỉ dừng chân ở Top 10. Với phần thưởng nhận được, cô mong muốn tiếp tục triển khai dự án thiện nguyện “Trạm tiếp sức tới trường” đã thực hiện trước đó.

Top 33 thí sinh đồng diễn mở màn chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong chung kết kéo dài khoảng ba tiếng, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi đồng diễn, trình diễn dạ hội, trình diễn áo dài, sau đó chọn top 5 thi ứng xử.

Đêm chung kết có sự góp mặt của các ca sĩ Tùng Dương, Duyên Quỳnh và rapper Double2T. Chương trình do MC Mạnh Khang và Á hậu Minh Nhàn dẫn dắt.

Bên cạnh danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Phương Thanh, ban tổ chức trao 4 danh hiệu á hậu. Các danh hiệu á hậu từ cao đến thấp lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Kim Châu, Mai Ngọc Anh Thư và Trần Thu Huyền. Phần thưởng cho các á hậu gồm tiền mặt, bằng chứng nhận, vương miện và các gói học bổng du học.

Hoa hậu Nguyễn Phương Thanh và 4 á hậu (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 được tổ chức trên quy mô toàn quốc, với chủ đề “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, hướng tới việc tìm kiếm gương mặt hội tụ các tiêu chí về sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần nhân ái.

Các thí sinh có gần một tháng sinh hoạt, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng tại TP Đà Nẵng trước khi bước vào vòng chung kết như: Đào tạo, thiện nguyện, dâng hương và trao quà đến những đến những người có công, chụp ảnh quảng bá văn hoá - du lịch….

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm nhà báo Ngô Bá Lục (Trưởng ban), bà Trương Thị Thu Trang (Chủ tịch cuộc thi), Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Thế giới 2025 Annie Nguyễn, NSƯT Bùi Như Lai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh cùng nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.