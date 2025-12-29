Danh y Nhật 88 tuổi vẫn đi làm, 30 năm không cảm cúm: Bí quyết dễ bắt chước

Ở tuổi 88, bác sĩ Daitsu Ryoichi vẫn đều đặn thăm khám bệnh nhân, đi diễn thuyết cuối tuần, viết báo, viết sách và gần như làm việc quanh năm mà không cảm thấy mệt mỏi.

Điều khiến nhiều người kinh ngạc là suốt gần 30 năm qua, ông không bị cảm cúm, cũng chưa từng mắc bệnh nặng. Theo vị danh y Nhật Bản, bí quyết sống thọ nằm ở 3 điều ông tuyệt đối không làm, dù những điều này đi ngược lại suy nghĩ phổ biến của không ít người.

30 năm không cảm cúm, 88 tuổi vẫn làm việc đều đặn

Bác sĩ Daitsu Ryoichi từng là viện trưởng danh dự của Bệnh viện Daitsu Sankei tại Nhật Bản. Dù đã ở độ tuổi mà nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, ông vẫn duy trì cường độ làm việc cao.

Mỗi ngày, vị bác sĩ này tiếp xúc với bệnh nhân, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, tham gia các buổi nói chuyện về sức khỏe cộng đồng.

Chế độ ăn uống và vận động có vai trò quan trọng với tuổi thọ (Ảnh: Getty).

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, bác sĩ Daitsu cho biết ông không có bí quyết quá phức tạp hay chế độ sinh hoạt hà khắc. Ngược lại, ông chủ trương sống thoải mái, lắng nghe cơ thể và không ép mình theo những khuôn mẫu cứng nhắc. Từ trải nghiệm cá nhân, vị bác sĩ 88 tuổi đúc kết ra 3 điều ông luôn nói không suốt nhiều năm qua.

Không kiêng muối quá mức

Ăn nhạt từ lâu được coi là nguyên tắc vàng trong phòng ngừa tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, theo bác sĩ Daitsu, kiêng muối quá mức lại là một sai lầm.

Ông cho rằng muối là thành phần không thể thiếu để duy trì hoạt động sống của cơ thể. Natri và clo đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng dịch thể trong và ngoài tế bào, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh và co cơ.

Việc loại bỏ hoàn toàn muối khỏi khẩu phần ăn có thể gây ra nhiều rối loạn nghiêm trọng.

Bác sĩ Daitsu dẫn lại trường hợp trong liệu pháp Gerson, một phương pháp điều trị ung thư gây tranh cãi, trong đó bệnh nhân bị yêu cầu tuyệt đối không dùng muối.

Một y tá ở Nhật Bản từng thử áp dụng chế độ này và chỉ sau 3 ngày đã xuất hiện đau đầu dữ dội. Khi bổ sung rong biển chứa muối, tình trạng mới nhanh chóng được cải thiện.

Theo ông, điều quan trọng không phải là kiêng muối triệt để, mà là biết cân bằng. Nếu một ngày ăn mặn hơn bình thường, ngày hôm sau nên điều chỉnh lại cho phù hợp.

Quan điểm này cũng tương đồng với khuyến cáo của Bộ Y tế Nhật Bản, theo đó lượng natri nạp vào không nên vượt quá 2.400mg mỗi ngày, tương đương khoảng 6g muối.

Không ép bản thân ăn thứ không thích

Một trong những bí quyết khiến nhiều người bất ngờ là bác sĩ Daitsu không cố gắng ăn những món mình ghét, dù chúng thường được gắn mác là tốt cho sức khỏe.

Theo ông, việc miễn cưỡng ăn những thứ không hợp khẩu vị chỉ khiến cơ thể và tinh thần đều căng thẳng. Điều quan trọng nhất trong ăn uống là duy trì được thói quen lâu dài và cảm thấy vui vẻ khi ăn.

Bác sĩ Daitsu thẳng thắn chia sẻ rằng ông không thích ăn rau sống và cho rằng rau sống không phải lựa chọn phù hợp với hệ tiêu hóa của mình.

Thay vì ép bản thân, ông chọn các món rau xào, nấm hương, khổ qua, vừa dễ ăn, vừa giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

Tương tự, dù không uống sữa hay dùng các chế phẩm từ sữa, ông vẫn đảm bảo lượng canxi cần thiết thông qua đậu phụ nấu rong biển, đậu nành, đậu tằm và natto.

Theo vị bác sĩ, ăn uống cần linh hoạt và phù hợp với từng người, không nên áp dụng máy móc các khuyến cáo chung.

Thực đơn hằng ngày của bác sĩ Daitsu khá giản dị nhưng đa dạng, gồm đậu phụ, rong biển, sashimi, đậu nành, natto, rau xào, mực, cá thu, cơm trắng, cà rốt, nấm hương và khổ qua.

Không kiêng rượu tuyệt đối

Trái với quan điểm cho rằng muốn sống khỏe thì phải tránh xa rượu bia, bác sĩ Daitsu cho biết ông uống rượu mỗi tối và coi đó là niềm vui lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ông luôn tuân thủ nguyên tắc uống vừa phải và tuyệt đối không để say.

Suốt hơn 30 năm, vị bác sĩ này chưa từng bị say rượu hay cảm thấy mệt mỏi sau khi uống. Theo ông, vấn đề không nằm ở việc uống hay không uống, mà là kiểm soát được lượng cồn nạp vào cơ thể.

Khuyến cáo của Bộ Y tế Nhật Bản cũng nhấn mạnh yếu tố chừng mực. Với bia nồng độ 5%, phụ nữ không nên uống quá khoảng 254ml mỗi ngày, nam giới không quá khoảng 508ml.

Sau khi uống rượu, cần bổ sung thêm nước và tăng cường rau củ giàu chất chống oxy hóa như bông cải xanh, hành tây để hỗ trợ bảo vệ gan.

Giữ tinh thần lạc quan và vận động đều đặn

Bên cạnh 3 điều nói không, bác sĩ Daitsu còn duy trì những thói quen dưỡng sinh quan trọng. Ông luôn tìm niềm vui từ những bữa ăn hợp khẩu vị, hạn chế tiếp nhận thông tin tiêu cực để giữ tâm trạng bình yên.

Mỗi ngày, vị bác sĩ dành thời gian hít thở sâu nhằm kích hoạt hệ phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn và giảm căng thẳng. Đặc biệt, ông tập Thái Cực Quyền khoảng 1,5 giờ mỗi sáng để cải thiện tuần hoàn máu, giữ thăng bằng, tăng sự dẻo dai và giúp tinh thần minh mẫn.

Theo bác sĩ Daitsu, sống thọ không đến từ những nguyên tắc khắt khe hay chế độ hà khắc, mà từ sự hài hòa giữa ăn uống, vận động và tinh thần. Khi con người biết lắng nghe cơ thể và sống thoải mái, sức khỏe sẽ được duy trì một cách tự nhiên và bền vững.