Mất ngủ vì tiếng nhạc tập thể dục xập xình từ các loa kéo ở TPHCM

Gần đây, người dân phản ánh đến báo Dân trí về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn xảy ra vào rạng sáng tại Công viên sinh thái Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên, khoảng 5h ngày 27/12, một nhóm khoảng 7 phụ nữ mang loa đến công viên để nhảy aerobic (thể dục nhịp điệu).

Ít phút sau, hai nhóm khác với hơn 20 người cũng mang loa đến, đặt ở các vị trí khác nhau trong công viên rồi mở nhạc tập luyện. Việc nhiều nhóm cùng bật loa với âm lượng lớn khiến không gian khu vực trở nên ồn ào. Các nhóm tập luyện đến khoảng 6h rồi lần lượt rời đi.

Bật loa tập thể dục gây ồn tại công viên sinh thái ở TPHCM (Video: Hoàng Hướng).

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã diễn ra thời gian dài. Mỗi buổi sáng, công viên trở thành một “trường đấu âm thanh” khi nhiều dàn loa công suất lớn cùng lúc được sử dụng để tập thể dục.

Tiếng nhạc phát ra từ các loa chồng lấn, âm lượng lớn khiến khu vực xung quanh luôn trong tình trạng ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của các hộ dân lân cận.

“Gia đình tôi thường xuyên bị đánh thức từ rất sớm bởi tiếng nhạc phát ra từ các loa kéo. Âm thanh đập mạnh, kéo dài khiến người già và trẻ nhỏ gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày”, một người dân sống gần công viên cho hay.

Các nhóm này bật loa để tập thể dục nhịp điệu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một số người dân đã nhiều lần đến góp ý, nhắc nhở các nhóm tập thể dục giảm âm lượng loa, song tình trạng vẫn tái diễn. Theo người dân, việc sử dụng loa công suất lớn không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn mà còn làm mất trật tự, ảnh hưởng đến không gian công cộng vốn dành cho việc thư giãn, rèn luyện sức khỏe chung.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý Công viên sinh thái Hóc Môn cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh từ người dân.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu lực lượng bảo vệ từ ngày 28/12 không để các nhóm mở nhạc lớn gây ảnh hưởng đến người dân khu vực”, đại diện Ban Quản lý Công viên sinh thái Hóc Môn nói.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn cũng cho biết, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/12, hành vi tụ tập hát karaoke, mở nhạc gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người khác có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm, không phân biệt thời gian ngày hay đêm.