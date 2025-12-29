Sau bạc, dự báo một kim loại khác sẽ tăng nhanh hơn vàng trong năm 2026

Năm 2025 ghi dấu một "bữa tiệc" điên rồ của nhóm kim loại quý. Trái ngược với sự ảm đạm của thị trường tiền mã hóa khi chỉ số Nasdaq Crypto Index ghi nhận mức âm 15%, nhóm tài sản truyền thống lại bứt phá mạnh mẽ.

Vàng tăng 73%, bạch kim tăng 130%, và đặc biệt là bạc với mức tăng "bốc đầu" gần 170%. Tuy nhiên, sự lệch pha khi kim loại đồng chỉ mới nhích nhẹ 38% đang mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất cho năm 2026.

Năm 2025 sẽ đi vào lịch sử tài chính như năm mà thị trường kim loại cuối cùng cũng thức tỉnh (Ảnh: Market Watch).

Khi hầm trú ẩn biến thành tên lửa

Thị trường tài chính năm 2025 chứng kiến nghịch lý: Những tài sản vốn được coi là trú ẩn an toàn, nhàm chán lại tăng tốc như các cổ phiếu công nghệ thời hoàng kim. Vàng hiện giao dịch quanh mốc 4.479-4.540 USD/ounce, trong khi bạc vượt ngưỡng 79 USD/ounce.

Động lực của đợt tăng giá này đến từ "cơn bão hoàn hảo": Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất bất chấp lạm phát, đồng USD mất giá 10% và thâm hụt ngân sách Mỹ chạm ngưỡng 1.800 tỷ USD. Khi tiền giấy mất giá, tâm lý lo sợ bỏ lỡ (FOMO) đã đẩy dòng tiền điên cuồng lao vào kim loại quý.

Thậm chí, vàng đã đánh bại chỉ số S&P 500 trong suốt chặng đường 20 năm qua, biến các công ty khai thác vàng từ vị thế bị "ghẻ lạnh" trở thành những đơn vị có tỷ suất sinh lời tiệm cận ngành công nghệ.

Trong khi đó, Phố Wall gọi đồng là "Tiến sĩ Đồng - Dr. Copper" vì khả năng bắt mạch sức khỏe nền kinh tế. Thông thường, giá đồng chỉ tăng khi GDP tăng trưởng mạnh, xây dựng bùng nổ. Nhưng năm 2026, câu chuyện của đồng sẽ được viết lại bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Khác với phần mềm, hạ tầng vật lý cho AI cần tài nguyên khổng lồ. Các trung tâm dữ liệu AI tiêu tốn điện năng và hệ thống làm mát gấp nhiều lần truyền thống, tất cả đều cần đến đồng. BloombergNEF dự báo, riêng nhu cầu từ mảng này có thể ngốn tới 572.000 tấn đồng mỗi năm vào năm 2028.

Trong khi nhu cầu tăng vọt, bài toán cung ứng lại trở nên nan giải. Trung bình phải mất 15 năm để tìm kiếm và vận hành một mỏ đồng mới, trong khi các mỏ hiện tại đang cạn kiệt dần.

Hãng tư vấn Wood Mackenzie dự báo thị trường sẽ thiếu hụt khoảng 304.000 tấn đồng tinh luyện trong giai đoạn 2025-2026. Hiện giá đồng giao dịch quanh mức 5,8 USD/pound (khoảng 12.800 USD/tấn), mức giá được J.P. Morgan và UBS đánh giá là thấp một cách phi lý so với đà tăng của vàng và bạc.

Khi kim loại quý đã vào vùng mua quá mức, đồng và các kim loại công nghiệp nổi lên như lựa chọn thay thế đáng chú ý (Ảnh: Mining).

Kịch bản nào cho năm 2026?

Bước sang năm 2026, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang có sự thay đổi rõ rệt. Với vàng, các tổ chức như RBC Capital và Société Générale đặt cược mức giá 4.800-5.000 USD/ounce. Thậm chí, kịch bản vàng đạt 10.000 USD/ounce vào năm 2029 đã được tính đến nếu lạm phát và thâm hụt tài khóa không được kiểm soát.

Tuy nhiên, xét về biên lợi nhuận, đồng và bạc đang chiếm ưu thế. Bạc (dự báo đạt 90 USD/ounce) đóng vai trò kép: Vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu thiết yếu cho năng lượng xanh. Trong khi đó, đồng được xem là "kèo chắc chắn nhất" về mặt toán học nhờ sự khan hiếm nguồn cung vật lý đối đầu với nhu cầu không thể co giãn từ cơn sốt AI.

Ông Anuj Gupta, chuyên gia quản lý tài sản, nhận định: "Vàng mang lại sự an toàn, nhưng đồng và bạc mới là nơi dòng tiền thông minh tìm kiếm sự bứt phá trong năm tới".