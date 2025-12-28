Clip ô tô tải tông xe máy rồi lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong

Chiều 28/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xảy ra tại thôn Bình Sơn, xã Cồn Tiên (Quảng Trị).

Nguyên nhân do tài xế ô tô tải không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát và đi không đúng phần đường quy định.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Vũ).

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, thời điểm tai nạn, điều kiện thời tiết khô ráo, mật độ tham gia giao thông qua ngã tư nơi xảy ra vụ việc thưa thớt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên cho biết bên cạnh cháu bé không may tử nạn, có 3 nạn nhân bị thương, không phải 4 người như thông tin ban đầu. Ô tô tải sau khi lao vào khu dân cư cũng gây hư hỏng 4 căn nhà và khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Ô tô tải tông xe máy rồi lao vào nhà dân (Clip: Cơ quan chức năng cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 28/12, tài xế T.C.C. (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 74C-109.xx lưu thông qua ngã tư ở xã Cồn Tiên đã va chạm với xe máy biển số 74H1-14xx.

Xe máy do ông T.H.P. (SN 1979, trú tại xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển, chở 2 con trai là T.G.H. (SN 2022) và T.G.B. (SN 2018).

Sau khi va chạm với xe máy, ô tô tải lao vào nhà dân bên đường. Vụ việc khiến cháu H. tử vong tại chỗ, ông P., cháu B. và tài xế ô tô tải bị thương, nhiều nhà dân hư hỏng.