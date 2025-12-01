Bắc Bộ xuất hiện sương mù, có nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29-30/12, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa vài nơi, sáng sớm một số khu vực xuất hiện sương mù. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp, trời rét, riêng vùng núi có nơi xảy ra rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào vài nơi. Phía Bắc của khu vực này trời rét.

Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Ngày 29/12, miền Bắc nhiệt độ thấp, trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 29/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.