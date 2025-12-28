Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Quân khu 7

Tại Hội nghị Quân chính Quân khu 7 năm 2025 diễn ra ngày 28/12 tại TPHCM, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đại tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 (Ảnh: Lê Tiến).

Ngoài ra, 5 cá nhân được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, gồm: Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá Quân khu 7 đạt được những thành tích nổi bật, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong năm 2025.

Trong đó, Quân khu 7 đã phục vụ thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sự kiện Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2. Các sự kiện này để lại dấu ấn đậm nét, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân ghi nhận.

Những phần thưởng cao quý được trao thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước trước thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang và các cá nhân thuộc Quân khu 7 trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.