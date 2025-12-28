Cháy kho chứa hàng của công ty sản xuất cà phê ở Đà Lạt

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 28/12, tại kho chứa hàng hóa, máy móc nông cụ của một công ty sản xuất cà phê, trà, thuộc khu vực Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ngọn lửa bao trùm khu nhà kho (Ảnh: An Sinh).

Thời gian này, một số công nhân phát hiện lửa bùng lên từ khu nhà kho nên hô hoán, sử dụng các thiết bị cứu hỏa tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều động cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Đến 16h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Bước đầu, chính quyền địa phương ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều hàng hóa, máy móc bị lửa thiêu rụi, hư hỏng. Một phần mái nhà và tường khu nhà kho bị đổ sập.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.