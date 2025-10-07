Nước lũ dâng mênh mông, người dân Thái Nguyên leo mái nhà, lên mạng kêu cứu

Tối 7/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên phát tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.

Theo cơ quan chuyên môn, trong 12 giờ qua, lũ trên các sông, suối tại địa bàn tỉnh rất lớn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Trong đó, các địa bàn như xã/phường Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, Bắc Kạn... đã xảy ra tình trạng ngập lụt.

Người dân Thái Nguyên trèo lên mái nhà vì ngập sâu (Ảnh: T.N.).

Đặc biệt, tại các xã, phường như Yên Bình, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh... đã ngập sâu, diện rộng.

Cùng ngày, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại một số điểm xung yếu, ngập úng sâu trên địa bàn tỉnh, trong đó có tuyến đê sông Cầu thuộc địa phận phường Phan Đình Phùng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng chức năng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân trong thiên tai; nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình bị ngập nhà cửa để người dân có chỗ ở, không để bất cứ ai bị đói, rét.

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ không kịp "chạy lũ", đành phải lên mái nhà đợi được cứu trợ (Ảnh: T.N.).

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng kêu cứu xuất hiện. Người dân tại các phường Túc Duyên, Đồng Hỷ, Linh Sơn... cho biết họ hoặc người thân bị cô lập bởi nước lũ, nhiều trường hợp phải trèo lên mái nhà do nước ngập quá sâu.

Lúc 21h30, chị Phan Thị Lựu cho biết cả gia đình chị, trong đó có 4 trẻ nhỏ, đã phải chạy lũ lên khu vực đồi Tân Long do nhà đã bị ngập hoàn toàn. Đăng bài kêu cứu nhưng chị Lựu cho hay thời điểm này, lực lượng cứu hộ rất khó để tiếp cận khu vực gia đình chị đang ở nếu như không có người dẫn đường.

Nhiều trường hợp đăng bài tìm kiếm sự trợ giúp, đồng thời cũng cho biết điện thoại họ đã hết pin, thức ăn và nước uống cạn kiệt.

Trên mạng xã hội, những nhóm cứu hộ, cứu trợ bằng thuyền, xuồng... cũng công khai số điện thoại để người dân liên lạc. Tuy nhiên, việc liên lạc với các nhóm cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn do đường truyền mạng, thậm chí khi liên lạc được, các nhóm cứu hộ cũng không thể tiếp cận người mắc kẹt vì không biết lối vào.

Công an xã Trại Cau cứu 2 người dân bị mắc kẹt trong nhà ngập, đưa ra khu vực an toàn (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Tối cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết công an các đơn vị địa phương đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, công an các xã, phường, Đồn Công an khu công nghiệp Yên Bình và trên 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, thuyền, áo phao, phao dây… để ứng phó với lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ.

Trong điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục mưa, lực lượng công an đã hỗ trợ di chuyển hàng trăm hộ dân, tài sản đến khu vực an toàn, trong đó có nhiều người già, phụ nữ, trẻ em; vận chuyển tiếp tế nhu yếu phẩm cho nhân dân ở những nơi bị cô lập.

Công tác cứu nạn tại xóm Đồng Luông, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Công tác cứu trợ và di dời vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai, dù gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết, khu vực ngập sâu và đường tiếp cận hạn chế.