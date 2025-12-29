“Thưởng tuyển dụng” từ 150 triệu cho sinh viên, thạc sĩ, giáo sư 500 triệu

Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được hưởng nhiều chính sách thu hút nhân tài (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 53/2025/NQ-HĐND quy định các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành.

Nghị quyết này áp dụng đối với người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực.

Chính sách hỗ trợ một lần cho các đối tượng sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận và cam kết làm việc cho các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ít nhất từ 5 năm trở lên và đúng với ngành, nghề cần thu hút theo từng năm, từng thời kỳ.

Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhận mức hỗ trợ 150 triệu đồng. Người có trình độ thạc sĩ và tương đương nhận mức 200 triệu đồng.

Mức 250 triệu đồng được áp dụng với bác sĩ nội trú. Càng ở trình độ cao hơn, mức hỗ trợ càng tăng. Trong đó, người có trình độ tiến sĩ và tương đương được hỗ trợ 300 triệu đồng, phó giáo sư nhận 400 triệu đồng.

Mức cao nhất là người đạt chuẩn chức danh giáo sư nhận đến 500 triệu đồng.

Đối tượng hưởng chính sách phải đảm bảo còn tối thiểu 10 năm công tác (trừ giáo sư, phó giáo sư) sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận.

Trường hợp đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách thu hút hỗ trợ một lần theo các nghị quyết khác nhau của thành phố thì được hưởng một chính sách cao nhất.

Trong thời gian thực hiện cam kết, đối tượng được hưởng chính sách thu hút phải đền bù kinh phí hỗ trợ nếu vi phạm quy định.

Mức đền bù gấp 2 lần mức hỗ trợ đã nhận nếu vi phạm một trong các trường hợp: Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị; Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ; Không thực hiện đúng cam kết do lỗi chủ quan; Tự ý bỏ việc; Bị kỷ luật buộc thôi việc.

Đối tượng được hưởng chính sách thu hút do khách quan không làm việc đủ thời gian đã cam kết và được cấp có thẩm quyền đồng ý, phải có trách nhiệm hoàn trả kinh phí tương đương số tháng chưa làm việc theo cam kết.

Trường hợp đối tượng hưởng chính sách thu hút bị mất khả năng lao động, tử vong trong thời gian cam kết hưởng chính sách thu hút thì không phải hoàn trả kinh phí được hỗ trợ.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, thành phố còn đưa ra chính sách hỗ trợ nhà ở và đi lại. Trường hợp các đối tượng được thu hút từ địa phương khác đến Hải Phòng làm việc thì được hỗ trợ đi lại cho cá nhân và gia đình với mức hỗ trợ bằng 5 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng này không được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và thuê nơi ở theo quy định tại văn bản khác của thành phố.

Trường hợp các đối tượng được thu hút có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo các chính sách của thành phố.