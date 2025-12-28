Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ Cần Thơ tập trung để tháo gỡ điểm nghẽn

2 máy xạ trị sắp đưa về Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Chiều 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực liên quan tất cả mọi người, mọi nhà, và ai cũng quan tâm, ai cũng cần sức khỏe và học tập suốt đời.

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm hai lĩnh vực này, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển.

Mặt khác, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng có 2 điểm nghẽn lớn nhất liên quan đến hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng y tế, giáo dục và liên quan tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã được Quốc hội phê duyệt tại Kỳ họp này.

"Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để quyết định đầu tư Chương trình gồm 5 dự án với tổng nguồn lực lên đến khoảng gần 90-100 nghìn tỷ đồng để thực hiện những mục tiêu cụ thể, thiết thực như: nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh; nâng cao sức khỏe; phát triển dân số; nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người yếu thế và tăng cường truyền thông về y tế", Thủ tướng cho biết.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương TP Cần Thơ, các bộ, ngành, cơ quan đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng cách đây hơn 2 tháng (khi Thủ tướng đi tiếp xúc cử tri Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10) về triển khai các thủ tục liên quan để khẩn trương hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới với việc chuyển từ nguồn vốn vay ODA sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công; đồng thời đã hoàn thành thủ tục mua 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện nay (dự kiến sẽ về trong những tháng đầu năm 2026).

Ông chỉ đạo cần khẩn trương nâng cấp Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, bệnh viện sản nhi Cần Thơ trong năm 2026, nếu cần gì, thiếu gì thì báo cáo Chính phủ.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thủ tướng cho biết cũng tại Kỳ họp thứ 10, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 71, Chính phủ đã trình và Quốc hội đã thông qua 3 luật và 1 nghị quyết liên quan đến giáo dục: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực hơn 580 nghìn tỷ đồng để thực hiện 4 nhóm mục tiêu cụ thể đối với 4 nhóm đối tượng, gồm: (1) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; (2) Giáo dục nghề nghiệp; (3) Giáo dục đại học; và (4) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Cần Thơ triển khai sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, trong đó, các trường mẫu giáo và phổ thông sắp xếp theo mô hình chính quyền 2 cấp, 17 trường đại học sắp xếp theo diện tăng quy mô, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri (Ảnh: Nhật Bắc).

Tập trung 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cả hệ thống chính trị và cả người dân, doanh nghiệp, các cử tri đều phải tham gia thực hiện điều này để huy động sức mạnh tổng hợp, bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp, chung sức giúp Cần Thơ tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Ông đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà thành phố cần tập trung.

Thứ nhất, theo Thủ tướng, thành phố cần tiếp tục rà soát xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.

Thứ hai, ông cho rằng thành phố cần đầu tư hạ tầng chiến lược cho 2 ngành giáo dục và y tế với đúng yêu cầu, mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; giảm chi phí đầu vào cho các dịch vụ y tế, giáo dục và tăng tính cạnh tranh để người dân hưởng lợi.

Thứ ba, theo ông, thành phố cần tập trung đào tạo nhân lực 2 ngành này đáp ứng yêu cầu phát triển, không chỉ trình độ đại học hay trên mà phải quan tâm toàn diện, qua rất nhiều khâu, rất nhiều bước, chăm sóc con người suốt cuộc đời, qua các bậc học, để có nền giáo dục và y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả.

Vấn đề thứ tư, Thủ tướng lưu ý, Cần Thơ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho 2 ngành, như chính sách lương, ưu đãi thuế, tín dụng, nhà ở…; về tài chính, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư và tăng cường cơ chế tự chủ một cách hợp lý.

Nội dung thứ năm được Thủ tướng đưa ra là, Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, quản trị hai ngành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý sang phục vụ; sắp xếp cơ sở vật chất, con người, chuyên môn phù hợp và quản trị thông minh, tập trung cho chuyển đổi số; cử tri giám sát quá trình này.

Vấn đề cuối cùng, theo Thủ tướng, Cần Thơ cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số như học bạ số, sổ sức khỏe điện tử kết nối với VNeID để người dân thuận tiện, giảm chi phí, thời gian, phiền hà…

Cử tri kiến nghị về chuyển đổi số trong ngành y tế, đào tạo và phát triển nhân lực y tế cho vùng ĐBSCL (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi tiếp xúc đã có 5 ý kiến của cử tri, mong muốn Thủ tướng tạo điều kiện để các trường đại học thu hút chuyên gia nước ngoài; có cơ chế cho các trường đại học vùng được tự chủ toàn diện (tổ chức, nhân sự, tài chính, mở ngành mới…); hướng dẫn triển khai chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở công vụ, thu hút nhân tài theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Luật Nhà giáo; đầu tư trọng điểm về chuẩn hóa trường lớp, nâng chỉ số HDI…

Về y tế, cử tri kiến nghị cho phép áp dụng cơ chế xử lý nợ đặc thù, xóa nợ tiền thuế liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp (2% trên doanh thu) đối với cơ sở y tế công lập trước ngày Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (số 67/2025/QH15) có hiệu lực.

Bên cạnh đó, có chính sách thu hút nhân lực về công tác tại trạm y tế tuyến xã, phường (đảm bảo 4-5 bác sĩ mỗi trạm); huy động, thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân…